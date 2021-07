JO de TOKYO : chances de médailles pour la Corse ?

La 32ème Olympiade de l’ère moderne débute aujourd’hui jusqu’au 8 août, au Japon. Des jeux sans public pour cause de crise sanitaire mais avec plus de 11.000 athlètes dont 408 français pour un millier de médailles à décrocher. 1, 2 ou 3 de ses médailles pourraient revenir en Corse. Et pourquoi pas ?

Ils ne défileront pas ce vendredi 13h à l'occasion de la cérémonie d’ouverture des Jeux Olympiques de Tokyo mais ils seront bien présents dans la capitale du Japon pour participer à la plus grande manifestation sportive mondiale et pour y représenter fièrement la Corse. Ces deux porte drapeaux du sport insulaire, natif de l'île, sont au nombre de deux : la Karatéka Ajaccienne Alexandra Feracci qui rejoindra le Japon lundi prochain et l'athlète porto-vecchiais Morhad Amdouni qui débarquera lui en terre nippone ce vendredi soir. Toux deux auront donc l'immense bonheur de participer à des jeux longtemps menacés en raison de la crise sanitaire et retardés d'ailleurs d'une année. Une participation plus encore appréciée par la sociétaire de l'ACA Karaté dans la mesure où cette discipline est invitée pour la première fois sous la bannière aux 5 anneaux.

"Famille ou pas, crise ou pas, je suis focus sur ce 5 août" - Alexandra Feracci - © Maxppp - Victor Lerena

" J'apporterai une Bandera avec moi " - Alexandra Feracci -

Celle-ci en savoure d'ailleurs déjà le parfum unique même si sa famille ne sera pas de la partie en raison de la situation sanitaire qui obligera les épreuves à se dérouler à huis-clos. "Ca a été dure d'apprendre cette nouvelle parce que mes parents (ndlr : ses entraineurs depuis l'âge de 5 ans) et ma sœur ont toujours été présent à chacun de mes combats" regrette t-elle. Mais celle-ci est déjà passée à autre chose en se mettant en mode compétition et cette absence est devenue une motivation supplémentaire pour cette jeune femme de 28 ans qui se retrouve au summum de sa forme physique et de sa technique. Une technique qui lui a permis d'obtenir des titres de championne de France puis une médaille de bronze européenne en 2019 et une qualification pour ces JO en juin dernier à Paris.

"J'aura la force de mes proches et de mon île le jour J" - Alexandra Feracci - Copier

Battante, celle-ci a désormais passer le cap de la déception "familiale" pour ne se focaliser que sur cette échéance et cette chance unique d'être aux Jeux et de pouvoir remporter une médaille. Pour Alexandra, tout se jouera le 5 août avec les qualifications en matinée suivies des phases finales. en mi-journée. Elle concourt en kata, enchaînement de techniques codifiées exercé dans le vide contre des adversaires virtuels.

Sur la piste de Lucciana, Morhad Amdouni bat le record de l'heure avec ses 20,772 Kms © Maxppp - Xavier Grimaldi

"JE VEUX RENTRER DANS l'HISTOIRE" - Morhad Amdouni -

Morhad Amdouni lui aura deux chances de pouvoir être titré. Le natif de Porto-Vecchio qui par la suite a fait toutes ses gammes de jeune athlète à Bastia au sein du club de l’AJB du président Pierre Bartoli avant de partir pour le continent, s'alignera d'abord sur le 10.000 mètres, sa spécialité dont il est devenu le Champion d’Europe en titre depuis 2018. La finale de ce 10.000 est prévue pour le vendredi 30 juillet à 13h30. Neuf jours plus tard et en clôture de ces JO, le 8 août, il participera aussi au Marathon. Jamais aucun athlète français depuis Alain Mimoun en 1956 n'avait tenté un tel challenge. "Je suis préparé au quotidien, je m'entraine pour ça et je veux rentrer dans l'histoire" clame haut et fort l'athlète de la Cité du sel qui dit "ne pas oublier d'où il vient".

"Le doublé 10.000 / Marathon n'a plus été tenté depuis 1956" - Morhad Amdouni - Copier

Une et à fortiori deux médailles à ces JO sonneraient pour lui comme une belle revanche après des accusations de dopage qui ont suivies son titre européen de 2018 mais qui n'ont jamais été avérées malgré les enquêtes menées alors.

Alexandra Feracci et Morhad Amdouni ont tous deux de réelles chances de médailles et si ils y parviennent ils entreraient dans l’Histoire avec un grand H du sport insulaire puisque jusqu’ici un seul sportif corse, le tireur Michel Carrega, a pu remporté une médaille olympique, une médaille d’argent. C'était il y a presque 50 ans, en 1972 à Munich. Depuis, plus rien ...