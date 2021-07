JO de Tokyo : la gymnaste dijonnaise Célia Serber dans la peau d'une remplaçante de luxe

Des JO un peu spéciaux cet été à Tokyo... Ils débutent le vendredi 23 juillet prochain et se disputeront avec un huis clos quasi total jusqu'au 8 août en raison de la pandémie de Covid-19. Peu importe pour nos six côtes-d'oriens sélectionnés cette année : Alexis Miellet en athlétisme, Corentin Le Guen et Sébastien Verdun en rugby fauteuil, Boladé Apithy en escrime, Léa Ferney en para tennis de table et Célia Serber en gymnastique artistique, l'important c'est d'y être.

En gym la compétition débute le 25 juillet

Pour la jeune athlète Célia Serber, 17 ans, la compétition Olympique démarrera le 25 juillet. Du haut de son mètre 52, la native de Dijon est un pur produit de l'Alliance Dijon Gym 21 où elle a débuté à l'âge de 6 ans. Pour elle, participer aux JO, est bien évidemment un rêve. Un rêve qu'elle paie au prix de sa sueur depuis de longues années.

Près de 30 heures d'entraînement par semaine

"Je m'entraîne 27 heures par semaine à un rythme assez soutenu puisque je suis étudiante et je dois gérer la gym et l'école en même temps même si je fais ça depuis que je suis jeune et que j'ai l'habitude maintenant".

Son rôle de remplaçante à Tokyo

Troisième des derniers championnats de France Elite, Célia Serber est au Japon en tant que remplaçante. Mais si l'une des quatre titulaires devait se blesser, elle est prête à se mêler à la bataille pour une médaille olympique. Très bonne sur les quatre agrès : poutre, sol, saut et barre l'équipe de France sait qu'elle peut compter sur sa polyvalence. Une équipe de France qui a toutes ses chances au Japon.

Poussée par ses parents et diplômée du bac S

"Nous sommes dans le Top 5, cela signifie que nous sommes assez bien placées, ça peut le faire, on croise les doigts en tout cas !" sourit la jeune femme. En attendant une médaille pour les Bleus de la gym, Célia Serber qui vient de décrocher son Bac S, peut compter sur le soutien sans faille de ses parents : sa mère gymnaste elle aussi et son père judoka l'ont toujours poussée à faire du sport.

Retrouvez ce reportage dans les journaux de la matinale de France Bleu Bourgogne ce lundi 12 juillet 2021 de 6H à 9H (98.3 ou 103.7).