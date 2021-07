JO de Tokyo : la judokate Clarisse Agbegnenou et le gymnaste Samir Aït-Saïd désignés porte-drapeaux

Clarisse Agbegnenou et Samir Aït-Saïd formeront le binôme de porte-drapeaux pour les Jeux olympiques, a indiqué ce lundi 5 juillet le Comité national olympique et sportif. Pour les Jeux paralympiques, il s'agira du joueur de tennis fauteuil Stéphane Houdet et de la parajudokate Sandrine Martinet.

Le Comité national olympique et sportif et le Comité paralympique ont dévoilé ce lundi 5 juillet les noms des porte-drapeaux français pour la cérémonie d'ouverture des Jeux olympiques de Tokyo, le 23 juillet, et pour celle des Jeux paralympiques le 24 août. Pour la première fois, les drapeaux seront portés par deux binômes femme-homme.

La judokate Clarisse Agbegnenou, 28 ans, quintuple championne du monde dans la catégorie des -63 kg et médaillée d'argent aux JO de 2016, a été choisie par les "ambassadeurs" de chaque fédération sportive. Elle portera le drapeau français des JO aux côtés du gymnaste Samir Aït-Saïd, 31 ans, neuf fois champion de France aux anneaux et une fois au saut, multimédaillé européen et médaille de bronze aux anneaux aux championnats du monde de 2019.

Stéphane Houdet et Sandrine Martinet pour les Jeux paralymiques

Concernant l'ouverture des Jeux paralympiques, le public a voté pour le joueur de tennis fauteuil Stéphane Houdet, 50 ans, médaillé d'or en double messieurs aux Jeux paralympiques de 2008 et 2016 et médaillé de bronze en simple aux Jeux de 2012, et pour la parajudokate Sandrine Martinet, 38 ans, médaillée d'or aux Jeux de 2016 dans la catégorie B2-52 kg, championne d'Euro et du monde en 2019 dans la catégorie B2-48 kg.