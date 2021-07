JO de Tokyo : la judokate Vanessa Mballa, qui s'entraîne à Château-Gontier, éliminée au 1er tour

La judokate camerounaise, Vanessa Mballa, s'est fait éliminer par la Turque Kayra Sayit au 1er tour dans la catégorie des plus de 78 kilos.

La judokate camerounaise, Vanessa Mballa, qui s'entraîne à Château-Gontier-sur-Mayenne, a perdu son premier combat ce vendredi matin aux Jeux Olympiques de Tokyo. La quadruple championne d'Afrique s'est fait éliminer par la championne d'Europe en titre, la Turque Kayra Sayit, "un combat un peu piège", selon son entraîneur mayennais Rodrigue Chenet.

"Ça s'est joué de très peu"

Vanessa Mballa repart bredouille des Jeux Olympiques de Tokyo : comme aux JO de Rio en 2016, la judokate camerounaise s'est fait éliminer au premier tour. Elle est tombée sur une adversaire coriace pour son premier combat. La Turque Kayra Sayit a déjà eu plusieurs médailles aux championnats du monde, dont "une performance à Tokyo en 2019 sur le même endroit de compétition", décrit l'entraîneur mayennais de Vanessa Mballa, Rodrigue Chenet, interviewé ce vendredi 30 juillet sur France Bleu Mayenne. La judokate, qui s'entraîne à Château-Gontier-sur-Mayenne, "avait déjà perdu une fois contre elle au Grand Slam de Paris il y a deux ans, et ça s'était échoué de très peu au golden score", précise Rodrigue Chenet.

La judokate de 29 ans avait bien commencé son combat face à la Turque Kayra Sayit, "ça s'est joué de très peu", selon son entraîneur mayennais. Vanessa Mballa a ensuite dû faire face à une "douleur à la main qui s'est réveillée". "Il y a un mois, elle s'est fracturé la main et du coup, pendant trois semaines, elle n'a pas pu remettre les mains sur le kimono. Quand on sait que tout passe par les sensations au niveau des mains, c'est compliqué", explique Rodrigue Chenet, également directeur technique et sportif du club de judo de Château-Gontier-sur-Mayenne.

À 54 secondes de la fin, elle tente une action alors qu'elle n'est pas bien engagée. Elle se fait contrer et elle n'arrive pas à remonter au score.

Rodrigue Chenet, l'entraîneur de Vanessa Mballa

L'entraîneur mayennais est forcément déçue pour sa protégée : "Elle était prête pour cette compétition", affirme-t-il. Le contexte n'a pas joué en sa faveur, elle est partie sans son entraîneur à Tokyo à cause de la crise sanitaire. "Elle est partie sans GPS, j'ai essayé de la rassurer le jour J, mais être à côté de l'athlète ou à 10 000 kilomètres, ça ne fait pas le même effet", souligne Rodrigue Chenet.