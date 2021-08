JO de Tokyo : la kayakiste périgourdine Manon Hostens qualifiée pour les demi-finales de K2

Belle performance de Manon Hostens et de Sarah Guyot en kayak biplace aux Jeux Olympiques de Tokyo. Elles se qualifient pour les demi-finales du K2.

Elles l'ont fait ! La kayakiste de Périgueux Manon Hostens et sa coéquipière Sarah Guyot filent en demi-finale du kayak biplace sur 500 mètres. Elles terminent la course à la deuxième place en 1 min 45.533 derrière les Polonaises et devant les Chinoises.

La demi-finale de Manon Hostens et de Sarah Guyot se déroulera dans la nuit de lundi à mardi aux alentours de 3h30.

Pour afficher ce contenu Twitter, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



