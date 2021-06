JO de Tokyo : la kayakiste périgourdine Manon Hostens qualifiée sur trois bateaux

La kayakiste périgourdine Manon Hostens est qualifiée pour les Jeux Olympiques de Tokyo cet été sur trois bateaux, K4, K2 et K1. Les épreuves se dérouleront entre le 3 et le 8 août.

Depuis l'annonce des huit kayakistes sélectionnées pour les épreuves de canoë-kayak sprint pour les Jeux Olympiques de Tokyo, on savait Manon Hostens dans la liste. On savait aussi qu'elle sera alignée pour le K4, mais l'officialisation se faisait encore attendre pour le K2 et surtout le K1, le canoë-kayak monoplace.

Les épreuves olympiques de canoë-kayak en ligne sont programmées du lundi 3 au samedi 8 août.