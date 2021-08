JO de Tokyo : la kayakiste périgourdine Manon Hostens termine 6e des demi-finales du 500 m individuel

Après une belle performance pour atteindre la finale du 500 mètres biplace (K2), la Périgourdine Manon Hostens termine 6e de sa demi-finale du 500 mètres individuel (K1), aux JO de Tokyo. Aucun regret pour la jeune femme qui s'était inscrite à cette épreuve, juste pour "se faire plaisir".

La demi-finale a, une nouvelle fois, été dominée par la multiple championne olympique néo-zélandaise Lisa Carrington. De son côté Manon Hostens après un bon départ est descendue dans le classement au fil de la course, pour franchir la ligne d'arrivée avant-dernière, en 1'57''394. La Périgourdine disputera tout de même la finale C.

Après une première course compliquée où elle avait fini avant-dernière, Manon Hostens était passée par la course de repêchage pour décrocher une place dans le dernier carré. La finale C a lieu jeudi 5 août, à partir de 5h15. Ensuite Manon Hostens se tournera vers les épreuves de K4 (4 places), prévus vendredi 06 août.