JO de Tokyo : la légion d'honneur pour dix champions bretons

Les délégations françaises aux Jeux olympiques et paralympiques de Tokyo ont brillé en ramenant un nombre de médailles supérieurs aux objectifs fixés. Dix champions bretons ont été promus chevalier de la légion d'honneur vendredi 10 septembre. La Bretagne était 21e au classement des médailles des Jeux olympiques, selon le classement fictif de France Bleu Armorique. Huit athlètes ont décroché l'or : Clarisse Agbégnénou en judo -63 kg (Rennes, 35) et en judo équipe mixte (Rennes, 35), Jenia Grebennikov en volley-ball (Rennes, 35) mais aussi les joueuses du Brest Bretagne Handball, Pauletta Foppa, Pauline Coatenea, Cléopatre Darleux, Coralie Lassource et Kalidiatou Niakaté, handball (Brest, 29).

Tous ces champions ont été décorés du grade de chevalier de la légion d'honneur. Originaire de Lorient, Romain Lagarde figure également sur la liste : il est reparti de Tokyo avec la médaille d'or en handball.

Deux athlètes paralympiques bretons sont, eux aussi, promus au grade de chevalier de la légion d'honneur : Alexandre Léauté, originaire de Saint-Caradec, dans les Côtes d'Armor et le Morbihannais Dorian Foulon, de la Chapelle-Caro. Le cycliste Alexandre Léauté a rassemblé la moitié des médailles bretonnes de ces jeux paralympiques de Tokyo : l'or en poursuite, l'argent sur le kilomètre arrêté, le bronze en contre-la-montre et également le bronze pour la course en ligne. Il a été porte-drapeau de la délégation. De son côté, Dorian Foulon est champion paralympique de poursuite. La France a ramené deux fois plus de médailles qu'aux jeux de Rio en 2016, dont huit titres bretons.