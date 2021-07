JO de Tokyo : la nageuse toulousaine Assia Touati qualifiée en finale avec le relais 4x200 mètres

La nageuse des Dauphins du Toec et ses trois co-équipières réalisent le septième temps des séries. Elles nageront en finale ce jeudi 29 juillet, vers 5h30 du matin.

Assia Touati, Charlotte Bonnet, Lucile Tessariol et Margaux Fabre nageront en finale ce jeudi 29 juillet, vers 5h30 du matin.

C'est passé de justesse ! La nageuse toulousaine Assia Touati est qualifiée, avec ses trois co-équipières, en finale du relais 4x200 mètres nage libre aux Jeux Olympiques de Tokyo.

Le quatuor réalise le 7ème temps des séries, en 7 min 55 sec 05. Assia Touati, Charlotte Bonnet, Lucile Tessariol et Margaux Fabre auront fort à faire face aux Etats-Unis et à l'Australie qui ont nagé très rapidement. Les Américaines se sont qualifiées en 7 min 47 sec 57 et les Australiennes en 7 min 44 sec 61 !

La finale aura lieu ce jeudi 29 juillet aux alentours de 5h30 du matin, heure française.