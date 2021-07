JO de Tokyo : la Nantaise Laura Valette ne passe pas le cap des séries

Laura Valette a été éliminée dès les séries du 100 mètres haies, ce samedi aux Jeux Olympiques de Tokyo. La licenciée au Nantes Métropole Athlétisme a terminé 8e et dernière de sa série, la faute à une douleur au genou.

Son rêve s'est transformé en cauchemar. La Nantaise Laura Valette n'était pas en pleine possession de ses moyens lors des séries du 100 mètres haies, ce samedi, aux Jeux Olympiques de Tokyo. Elle a terminé 8e et dernière en 14 secondes et 52 centièmes, bien loin de son record (12''87). Une contre-performance expliquée par son genou recouvert d'un strap blanc.

Je n'arrive pas à plier totalement mon genou - Laura Valette

Très déçue de n'avoir pas pu défendre toutes ses chances, Laura Valette était en pleurs au micro de France Télévisions : "J'ai travaillé très dur pour être forte ici, mais j'ai fait une grosse chute il y a trois semaines et malgré le travail du staff, je n'arrive pas à plier totalement mon genou, expliquait la vice-championne de France. À l'échauffement, je n'arrivais pas à passer quelques haies, je suis venue avec le mental, mais on en demande plus aux Jeux Olympiques."