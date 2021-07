JO de Tokyo : la Paloise Marjorie Delassus termine 4e au pied du podium en canoë slalom

Pas de médaille pour Marjorie Delassus en canoë slalom aux Jeux Olympiques de Tokyo. Malgré une qualification en finale et une course très bien maîtrisée, la Paloise est 4e du classement et termine au pied du podium, derrière les céistes allemandes, britanniques et australiennes, qui remportent respectivement le bronze, l'argent et l'or.

Des premiers Jeux plutôt réussis

Malgré la défaite, Marjorie Delassus aura tout de même fait un beau parcours. A seulement 23 ans, et pour ses premiers Jeux Olympiques, elle flirte avec les chronos des championnes internationales de la catégorie. Après deux manches qualificatives en sous-régime pour la Béarnaise, où elle termine 20e puis 12e des deux manches, elle crée la surprise en demi-finale, en terminant à la 5e place et en se qualifiant pour la finale.

Pour suivre les manches finales, il fallait se lever très tôt en France ce jeudi 29 juillet. Pas de quoi démotiver les membres du club de canoë-kayak de Pau, où Marjorie Delassus a été formée. Ils étaient une trentaine, levés aux aurores pour venir soutenir la céiste. Même sans médaille, tous étaient fiers de la performance de la jeune Paloise.

"Elle revient sans médaille mais elle aura vécu une expérience extraordinaire" se réjouit Solène Graille, membre du club. "Elle a super bien navigué, donc je pense qu'elle n'aura pas de regrets, en tout cas nous on n'en a pas pour elle, on est hyper fiers de ce qu'elle a réussi à faire".

"Ce sont ses premiers Jeux" note Francis Cohort, le Président du club, "et elle a fait une super compétition. C'est une première marche, et on croit en l'avenir".