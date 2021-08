JO de Tokyo : la Périgourdine Manon Hostens qualifiée en demi-finale de 500 m de kayak à quatre

Manon Hostens, Vanina Paoletti, Sarah Guyot et Léa Jamelot ont dû passer par une course de repêchage, mais elles ont rejoint le dernier carré en course de kayak à quatre sur 500 mètres, aux Jeux olympiques de Tokyo.