JO de Tokyo : grande frustration pour la sabreuse Cécilia Berder, éliminée dès le premier tour

Un petit tour et puis s'en va, pour la sabreuse Cécilia Berder en simple aux JO de Tokyo ! L'escrimeuse tricolore, licenciée au cercle d'escrime orléanais et originaire de Quimper, s'est inclinée dès les 16ème de finale, après sa défaite 15-11 face à la Sud-Coréenne Choi Sooyeon. Celle qui avait terminé en quart de finale, lors des JO de Rio, et vice-championne du monde en 2015 est donc éliminée des Jeux Olympiques.

"D'un point de vue technique, je n'arrivais même pas à faire simultané. Du coup quand elle m'attaquait j'étais vachement sur le reculoir", explique la sabreuse. "Je n'ai pas été bonne, elle a été meilleure, c'est comme cela. Je savais que ce serait difficile. J'avais un catalogue fourni, et je suis frustrée. Ça va vite, c'est la vie, c'est comme cela, c'est ma faute. Je suis frustrée", reconnait Cécilia Berder.

Tout n'est pas terminé pour autant, puisque Cécilia Berder retrouvera la compétition samedi, pour les épreuves par équipes.