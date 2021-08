JO de Tokyo - la sabreuse strasbourgeoise Charlotte Lembach : "Paris 2024 est dans un coin de ma tête"

C'est un accueil en fanfare que les amis, la famille, notamment son compagnon, sa mère et les membres du SUC ont réservé ce vendredi à la vice-championne olympique de sabre par équipes Charlotte Lembach (aux côtés d'une autre Strasbourgeoise Sara Balzer). Même la sono de la SNCF sur le quai numéro un de la gare de Strasbourg s'y est mise : "Merci de réserver un tonnerre d'applaudissements à Charlotte Lembach".

Après une Marseillaise chantée par ses proches, la Strasbourgeoise de 33 ans a fait part de son émotion : "Je n'attendais qu'une chose c'est de revoir mes proches, les amis du club. Je ne m'attendais pas à voir autant de monde, ça fait vraiment chaud au cœur".

Une maternité et on repart pour Paris 2024 ?

Charlotte Lembach, qui avait annoncé vouloir arrêter sa carrière après ces JO de Tokyo pour devenir maman, a ressenti tellement d'émotions qu'elle n'exclut pas de s'y remettre après une pause, avec comme objectif les prochains JO en France.

Le comité d'accueil pour la vice-championne olympique Charlotte Lembach © Radio France - Luc Dreosto

"Paris 2024 est dans un coin de ma tête, sourit cette grande passionnée de tous les sports. Pour l'instant j'ai envie de savourer cette médaille. J'ai un projet de maternité qui est là depuis plus longtemps. Donc je vais faire une pause et on verra d'ici un an, un an et demi. Mais c'est dans un coin de ma tête parce c'est à la maison et quand j'ai vu tous les gens au Trocadéro les étoiles dans les yeux. On se dit qu'on peut faire rêver des enfants, mais aussi nous-même. Donc pourquoi pas rêver encore plus à Paris 2024 ? J'ai des amies qui ont été mamans et sportives et qui sont revenues encore plus fortes. Ce sont des gens qui m'inspirent et des exemples. Donc pourquoi pas ?"

Charlotte pourrait rempiler pour les JO de Paris 2024 Copier

Charlotte Lembach va encore mettre ce week-end son réveil pour regarder les finales des Français dans les sports collectifs aux JO de Tokyo, puis profiter de vacances bien remportées.