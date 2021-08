JO de Tokyo : le bilan des athlètes picards

Fin des Jeux olympiques à Tokyo et l’heure du bilan est arrivé ! Si la délégation française dépasse le cap des 30 médailles, 5 médailles vont à des athlètes nés ou passés par la Picardie.

Une dernière médaille picarde avec Rudy Gobert

Aligné avec l’équipe de France de basket-ball, le pivot né à Saint-Quentin Rudy Gobert a décroché la médaille d’argent avec ses coéquipiers ce samedi, après une défaite 87 à 82 contre les Etats-Unis. Un court revers, et des petites erreurs qui ont déçu le pivot de la franchise des Utah Jazz en NBA (16 points et 8 rebonds), en pleurs à la fin du match.

“On leur a donné trop de rebonds et de contre-attaques faciles. On voulait la médaille d’or. Il faut digérer la défaite” a souligné Rudy Gobert après la rencontre.

Pour afficher ce contenu Twitter, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Ces cookies permettent de partager ou réagir directement sur les réseaux sociaux auxquels vous êtes connectés ou d'intégrer du contenu initialement posté sur ces réseaux sociaux. Ils permettent aussi aux réseaux sociaux d'utiliser vos visites sur nos sites et applications à des fins de personnalisation et de ciblage publicitaire. J'autorise Gérer mes choix

Le judo pourvoyeur de médailles

Le judo a rapporté gros à la France ! 8 médailles au total pour la délégation française, et 2 judokates picardes récompensées : Madeleine Malonga et Sarah Léonie-Cysique.

Originaire de Chambly dans l'Oise, Madeleine Malonga a pris l'argent en individuel en moins de 78 kilos. Défaite en finale au bout d’une minute sur ippon, celle qui a été formée au pôle espoir d’Amiens pendant sa jeunesse a quand même réussi à savourer sa médaille.

“Quand Guy Drut m’a donné la médaille, j’ai réalisé et j’ai eu des larmes de joie. Je suis très fière, c’est l'aboutissement d’un travail qui n’est pas encore achevé” a réagi la judokate, également médaillée en or sur la nouvelle épreuve par équipes mixtes… sans disputer un combat !

Madeleine Malonga (à gauche) avec sa médaille d'argent sur le podium des Jeux olympiques de Tokyo © Maxppp - UPI

De son côté, Sarah Léonie-Cysique a bien participé à la victoire française sur le tatami pour l’épreuve par équipes mixtes. Elle a apporté le point décisif en finale face au Japon, en gagnant son combat. Celle qui a commencé le judo à Château-Thierry, dans l’Aisne, (où vit encore sa famille) a pris aussi une médaille d’argent chez les moins de 57 kilos.

Pas de médaille pour la Somme

Lui n'a pas atteint la finale ! En athlétisme, Thomas Jordier a été éliminé dès les séries du relais 4x400 mètres avec l’équipe de France. “On a fait une belle course mais le niveau d’ensemble était relevé" a admis le sprinteur de l'Amiens UC qui disputait sa deuxième olympiade après celle de Rio en 2016.

Le sprinteur de l'Amiens UC Thomas Jordier veut plus de performance du relais français 4x400m "sur les échéances qui précédent les Jeux" Copier

La meilleure performance samarienne est pour un nageur de 22 ans ! Licencié au club d'Amiens Métropole Natation le jeune Maxime Grousset, (qui s'entraîne aussi à l’INSEP) a pris la 4e place du 100 mètres nage libre, à trois dixièmes du podium. Le nageur coaché par Michel Chrétien (l'ancien entraineur principal d'Amiens Métropole Natation) ne nourrissait "pas de regrets" après sa course.

Pour afficher ce contenu Twitter, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Ces cookies permettent de partager ou réagir directement sur les réseaux sociaux auxquels vous êtes connectés ou d'intégrer du contenu initialement posté sur ces réseaux sociaux. Ils permettent aussi aux réseaux sociaux d'utiliser vos visites sur nos sites et applications à des fins de personnalisation et de ciblage publicitaire. J'autorise Gérer mes choix

Eux aussi engagés à Tokyo, les deux autres licenciés d’Amiens Métropole Natation n’ont pas atteint le cap de la finale. Mewen Tomac (19 ans) a passé un tour sur 100 mètres dos mais il s’est arrêté en demi-finale, avant d'être sorti en séries sur sa 2e course, le 200 mètres dos. Son camarade Enzo Tesic a été sorti dés les séries avec l’équipe de France sur le relais du 4x200 mètres nage libre.

Pour le nageur amiénois Mewen Tomac il a manqué "un peu de jus" pour atteindre une finale olympique sur ses 2 courses du 100m et 200m dos Copier

Au Japon, la natation amiénoise était aussi représentée par Mélanie Henique, née dans la capitale picarde et passée par Amiens Métropole Natation avant de filer à Marseille en 2015. Elle a été éliminée en demi-finale du 50 mètres nage libre.

Pour les autres sportifs picards, pas d’exploit pour Thomas Chirault en tir à l’arc, qui découvrait les Jeux olympiques. Le natif de Corbie aujourd’hui licencié en Auvergne a été sorti dés les 32e de finale du tableau masculin sur l'épreuve individuelle. Elimination aussi au premier tour du tournoi par équipes !

Les autres sportifs picards engagés

Expérimentée sur la scène olympique (participante à Londres en 2012 et Rio en 2016), Céline Goberville est entrée en finale, 8e de l’épreuve du tir au pistolet à air 10 mètres. Originaire de Creil dans l’Oise, elle n’a pas atteint la finale du tir au pistolet à air à 25 mètres.

Dans le top 8 de leur discipline, les soeurs jumelles nées à Compiègne Charlotte et Laura Tremble (22 ans)ont décroché… la huitième place de la finale du duo libre en natation synchronisée.

En cyclisme sur piste, la jeune Axonaise (20 ans) de Laon Victoire Berteau a pris la 7e place de la poursuite par équipes. Un peu plus loin dans son sport, Perrine Delacour (originaire de Laon) a pris la 29e place du tournoi olympique féminin de golf.

Un bilan en trompe l'œil ?

Si l’on regarde le bilan d’un peu plus près, on note que les 3 sportifs picards médaillés ne sont plus aujourd’hui licenciés dans un club en Picardie : Rudy Gobert, Madeleine Malonga, Sarah Léonie-Cysique. Mais le bilan est plus riche qu’aux Jeux de Rio en 2016 : un seul athlète picard avait ramené une médaille, l'argent avec le nageur Jérémy Stravius.

Les yeux sont maintenant rivés vers Paris, qui va accueillir les Jeux olympiques de 2024. Dans la Somme, le label Club Somme 24 accorde notamment un soutien financier à 21 athlètes licenciés dans le département et susceptibles de participer aux Jeux dans 3 ans. Les nageurs Maxime Grousset et Mewen Tomac et Enzo Tesic ainsi que le sprinteur Thomas Jordier sont sur la liste.