JO de Tokyo : le boulonnais Jimmy Gressier qualifié pour la finale du 5000m

Jimmy Gressier, natif de Boulogne-sur-Mer jouait ce mardi sa qualification pour la finale de l'épreuve du 5000m aux Jeux Olympiques de Tokyo. Il a terminé à la 9ème place de sa série, en 13''33''47. Contrat déjà rempli pour le natif du Chemin Vert à Boulogne qui espérait se qualifier pour sa première finale olympique.

Mais aujourd'hui, Jimmy Gressier voit plus loin et espère créer la surprise vendredi lors de la finale du 5000m. Mais quel que soit le résultat final, le nordiste savoure ces Jeux. "La finale, ce sera que du kiff" a-t-il confié à l'issue de la course, "je me régale chaque jour".

La course de Jimmy Gressier a été suivie en direct par sa famille et ses proches dans un chapiteau, installé par la ville de Boulogne-sur-Mer au stade de la Libération.

La finale du 5000 mètres a lieu vendredi à 14h heure française.