JO de Tokyo : le Mosellan Quentin Bigot se qualifie sans trembler pour la finale du lancer de marteau

Le Mosellan Quentin Bigot s'est qualifié pour la finale du lancer de marteau des JO de Tokyo, dès son second jet des qualifications. Il sera en lice pour une médaille mercredi.

Quentin Bigot n'a pas trainé ! Le lanceur de marteau mosellan de 28 ans s'est qualifié pour la finale dès son second lancer des qualifications, ce lundi matin. Il a réalisé un jet à 78,73 mètres, bien au dela des minima à 77.50 m.

Le vice-champion du monde 2019 termine même avec la meilleure performance des qualifications.

La finale aura lieu mercredi dès 13 h 15 heure française, 20 h 15 heure de Tokyo.

"Je suis vraiment au top de ma forme. Le stage s'est très bien passé, j'ai fait des records un peu partout, avec différents marteaux, des perf en muscu... Le but, c'est d'être en forme mercredi, de faire le meilleur concours possible, d'aller chercher mon record de 79,70 m, pourquoi pas 80 m. Ma place sur le podium, ce sera en fonction (des résultats) des autres et ça, je ne maîtrise pas", a-t-il ajouté.

Ecoutez la réaction de Quentin Bigot au micro de Jérôme Val en cliquant sur la vidéo ci-dessus