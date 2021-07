JO de Tokyo : le nageur haut-savoyard Yohann Ndoye Brouard avoue souffrir d'une maladie aux yeux

Le jeune Yohann Ndoye Brouard tenait à s'expliquer. Désormais éliminé du 100m et du 200m dos, le nageur haut-savoyard et grand espoir de la natation française a révélé à nos collègues de France Info souffrir d'une maladie aux yeux, nommée kératocône. "Une déformation de la cornée" selon le nageur, qui s'est rendu compte l'année dernière que sa vue baissait après le premier confinement, et qui a immédiatement consulté un spécialiste.

Yohann Ndoye Brouard n'en avait jamais parlé auparavant, et personne ne s'était alors douté de ce problème de vision. Mais après l'incident de la demi-finale du 100m dos, le nageur a voulu expliquer son handicap.

à lire aussi Les nageurs annéciens manquent les médailles aux JO de Tokyo

Une vue qui baisse

Le nageur a en effet percuté avec sa tête le mur au moment du virage, à la moitié de la course. Un incident rarissime à ce niveau et qui a fait le tour des réseaux sociaux. Avec sa maladie des yeux, la lumière de la piscine et les lunettes, Yohann Ndoye Brouard n'a donc peut-être tout simplement pas vu à temps la paroi du bassin olympique.

Pour afficher ce contenu Twitter, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Ces cookies permettent de partager ou réagir directement sur les réseaux sociaux auxquels vous êtes connectés ou d'intégrer du contenu initialement posté sur ces réseaux sociaux. Ils permettent aussi aux réseaux sociaux d'utiliser vos visites sur nos sites et applications à des fins de personnalisation et de ciblage publicitaire. J'autorise Gérer mes choix

Pour afficher ce contenu Twitter, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Ces cookies permettent de partager ou réagir directement sur les réseaux sociaux auxquels vous êtes connectés ou d'intégrer du contenu initialement posté sur ces réseaux sociaux. Ils permettent aussi aux réseaux sociaux d'utiliser vos visites sur nos sites et applications à des fins de personnalisation et de ciblage publicitaire. J'autorise Gérer mes choix

Les moqueries sur ma course et mon erreur, c'était dur et un peu méchant. Je reste pourtant un compétiteur et je ne reste pas abattu pour autant" - Yohann Ndoye Brouard après son erreur sur le 100m dos.

Loin d'être abattu, le nageur haut-savoyard donne rendez-vous aux prochains championnats du monde, une fois de plus au Japon, puis à Paris 2024 pour les prochains Jeux. Il devrait également se faire opérer pour sa maladie en septembre.