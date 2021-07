JO de Tokyo - Le pongiste de Haguenau Can Akkuzu dans la peau du remplaçant

L'équipe de France de tennis de table avec Can Akkuzu entre en lice le 1er août à 3h.

Les parents turcs de Can Akkuzu (il faut prononcer "Djan Akkouzou") se sont installés à Haguenau. Le père a poussé les portes du gymnase du lycée Siegfried pour lui faire découvrir le tennis de table. "J'allais tout le temps à la salle là-bas, se remémore le membre de l'équipe de France. Il n'y a pas une fois où je suis allé à contrecœur. J'ai appris à jouer au ping là-bas et surtout à aimer ce sport. J'ai accroché avec l'ambiance du club, j'adorais tellement les personnes là-bas".

Entraîné par Julien Jung, Can Akkuzu brille rapidement. Il devient champion de France benjamin et perce au plus haut niveau, avec ses qualités de pongiste ("la vitesse et l'agressivité dans le jeu") et son caractère ("ma persévérance").

Depuis maintenant six ans, le Haguenovien s'entraîne à Ochsenhausen en Allemagne, auprès de plusieurs autres très bon pongistes, dont le numéro 1 français Simon Gauzy. À 24 ans, Can Akkuzu a donc décroché sa première sélection olympique. À Tokyo, il sera remplaçant pour la compétition par équipes. Il ne jouera qu'en cas de blessure de l'un de ses trois coéquipiers français. Il participera à l'échauffement, mais devra regagner les tribunes dès que les matchs commencent.

Un rôle de remplaçant un peu frustrant

Une situation frustrante qui lui laisse une pointe de déception, car Can Akkuzu est 80e mondial et numéro 3 français dans ce classement. Il aurait donc pu prétendre occuper la troisième place dans le collectif des Bleus (la France fait partie du top 8 mondial, mais ça sera compliqué de décrocher une médaille face aux nations asiatiques notamment), mais le sélectionneur national a fait un autre choix.

Can Akkuzu entend tout de même profiter pleinement de cette première aventure olympique : "J'aurais aimé avoir une autre place dans l'équipe de France, mais après j'ai envie d'y aller pour prendre tout ce qu'il y a à prendre. Je vais porter le maillot de l'équipe de France aux Jeux olympiques, c'est quand même quelque chose".

Revenir encore plus fort à Paris 2024 ?

Cette expérience doit servir de rampe de lancement à Can Akkuzu en perspective des JO de Paris en 2024, lui qui a toujours fait preuve de persévérance. Il a dû arrêter ses études à cause de ses impératifs sportifs. Mais il a absolument tenu à décrocher le bac. Il l'a obtenu en candidat libre à 21 ans, avec une mention très bien.

Suivre Can Akkuzu sur les réseaux sociaux