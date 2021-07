JO de Tokyo : le retour en Alsace de la gymnaste Aline Friess

Ce vendredi 30 juillet, les quais de la gare de Strasbourg résonnaient des applaudissements et cris de joies à l'arrivée d'Aline Friess. La gymnaste alsacienne de 18 ans a fait un très beau parcours lors de ces JO de Tokyo. Ses parents, coach et amies du club des SR d'Obernai l'ont accueillie avec beaucoup d'émotion.

"C'est vraiment une expérience incroyable"

Un peu fatiguée par son voyage retour mais heureuse de retrouver ses proches, Aline Friess avait beaucoup à partager : "C'était vraiment une expérience incroyable. On n'était pas loin de la médaille mais on est satisfaite parce qu'on a réussi notre compétition et j'ai fait ce que j'avais à faire."

Les Françaises sont arrivées 6e lors de la finale par équipe. Aline Friess a réalisé le meilleur passage au saut de cheval parmi les 24 concurrentes avec une note de 14,900.

Pour afficher ce contenu Twitter, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Ces cookies permettent de partager ou réagir directement sur les réseaux sociaux auxquels vous êtes connectés ou d'intégrer du contenu initialement posté sur ces réseaux sociaux. Ils permettent aussi aux réseaux sociaux d'utiliser vos visites sur nos sites et applications à des fins de personnalisation et de ciblage publicitaire. J'autorise Gérer mes choix

Beaucoup d'émotions

Derrière la jeune gymnaste, ses parents, l'une des coach des SR Obernai et plusieurs amies ont les yeux qui brillent. Sa mère, Tania Friess, a parfois eu du mal à rester devant la télévision familiale lors du passage de sa fille : "J'étais stressée, j'avais peur ! Donc par moments je sortais pour ne pas regarder. Et puis j'ai vu ce qu'elle avait fait, j'était très contente et elle aussi."

Bel accueil pour Aline Friess ce vendredi 30 juillet en gare de Strasbourg © Radio France - Marie Maheux

"C'est une fierté immense" témoigne Manon, une amie proche, "de la voir à ce niveau là, avec tous ces athlètes." "On a même encore du mal à réaliser ce qui s'est passé" renchérit Léa, autre amie de longue date, "Elle revient et elle est olympienne ! Elle ne pouvait pas faire mieux pour ses premiers jeux et on peut lui faire confiance pour la suite."

La suite, ce sera peut-être les Jeux olympiques de Paris en 2024. Mais pour le moment, Aline Friess savoure son retour et des vacances bien méritées en famille.