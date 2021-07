JO de Tokyo : le tennisman strasbourgeois Pierre-Hugues Herbert veut oublier sa contre-performance de 2016

Cette élimination dès le premier tour lors des JO de Rio, il y a cinq ans, reste en travers de la gorge de Pierre-Hugues Herbert. "C'est pas un bon souvenir, c'est même un souvenir douloureux pour être honnête", confie le tennisman alsacien. "Il y a eu des attentes personnelles et venant de l'extérieur, et on n'a pas su répondre présent. Ça a été une très grosse déception, mais justement on a la chance de pouvoir faire mieux donc on est ultra-positifs."

"On va tout faire pour conjurer le sort de Rio", Pierre-Hugues Herbert

Le joueur alsacien commence sa compétition japonaise dans la nuit du vendredi 23 au samedi 24 juillet. C'est l'une des chances de médaille française les plus sérieuses, avec son fidèle coéquipier Nicolas Mahut. Il faut dire que la paire française a déjà presque tout gagné : de Roland-Garros à Wimbledon, en passant par l'Open d'Australie et l'US Open.

Pierre-Hugues Herbert et Nicolas Mahut espèrent profiter de cette bonne lancée. "On a eu du mal ce début de saison, on n'a pas eu de grands résultats jusqu'à la victoire à Roland-Garros qui nous a redonné cet élan positif", explique le Strasbourgeois. "On va essayer de s'appuyer là-dessus à Tokyo."

Et pourtant, jusqu'à la dernière minute, l'Alsacien a failli ne jamais participer à ces Jeux. Début juin, il s'est blessé à la cuisse en participant au tournoi de Wimbledon. Seule l'IRM effectuée la veille de son départ a permis de révéler qu'il n'y avait aucune lésion grave. "C'était pas évident de ne pas savoir une semaine avant le départ, surtout vis-à-vis de la délégation de tennis pour les JO", explique Pierre-Hugues Herbert. "Il y a eu un grand soulagement et une grande joie. C'est un objectif qu'on a en tête depuis quasiment un an et demi."

La médaille d'or ? "On croit que c'est possible"

Comme lors de chaque compétition, Pierre-Hugues Herbert amène dans un coin de sa tête ses souvenirs de premiers pas sur un court, dans le Bas-Rhin. "J'ai commencé au TC (club de tennis) Lampertheim, puis au TC de Strasbourg... Donc c'est une région qui m'a permis de m'épanouir, en tant qu'adolescent, en grandissant, et depuis en tant que joueur de tennis", se rappelle celui que tout le monde surnomme P2H. "Ce sont toutes ces attaches que j'amène avec moi, d'une certaine manière."

Mais le graal ultime que Pierre-Hugues Herbert rêve de ramener à la maison, c'est la médaille d'or. Et l'Alsacien se veut optimiste. "Forcément on a ce rêve, et on croit que c'est possible", confirme le tennisman. "Après, nous on va se focaliser jour après jour, match après match, pour n'avoir rien à regretter comparé à 2016. On va s'appuyer sur cette expérience-là pour prendre les choses un peu différemment, on s'attend à ce que tous les matchs soient intenses et accrochés."