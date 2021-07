JO de Tokyo : les habitants de Champigny-sur-Marne tous derrière les porte-drapeaux français

Les Jeux Olympiques de Tokyo 2020 s'ouvrent ce vendredi 23 juillet. La judoka Clarisse Agbenenou et le gymnaste Samir Aït Saïd ont été élus pour être les deux porte-drapeaux français et ils viennent tous les deux de Champigny-sur-Marne.

Les Jeux Olympiques de Tokyo démarrent officiellement ce vendredi 23 juillet ! Reporté à cause de la pandémie l'année dernière, ils se déroulent bel et bien cette année mais sans public. 378 sportifs français y participent.

Pour la première fois, un duo mixte représente la délégation française. La judoka Clarisse Agbenenou et le gymnaste Saïd Aït Samir ont été élus porte-drapeaux. Et tous les deux ont des liens très forts avec la ville de Champigny-sur-Marne dans le Val de Marne !

Clarisse est licenciée au Red Star Club Champigny section judo et s'y entraîne toutes les semaines, Samir lui est né à Champigny et y a fait ses premiers entrainements à la section gymnastique.

Immense fierté des petits campinois

Au dojo Roger Ginet, Yanis 11 ans, kimono sur le dos a les yeux qui brillent quand il parle de Clarisse Agbenenou. "C'est une grande fierté d'être dans le même club qu'elle. Elle est énergique, dynamique sur le combat, elle est forte, cinq fois championne du monde !"

Et cette année, elle obtient la reconnaissance ultime en devenant porte-drapeau français. Une casquette qui n'est pas tous les jours facile à porter. "Elle le prend comme une mission extrêmement importante car fédérer l'équipe olympique c'est une tâche dure, rigoureuse, d'abnégation et de soutien". Philippe Sudre, le président du club de judo, est certain qu'elle assumera son rôle sans problème.

Une autre championne du Red Star Amandine Buchard participe également à la compétition au Japon.

Deux modèles

Clarisse Agbenenou partage sa mission de porte-drapeau avec le gymnaste Samir Aït Saïd, formé lui aussi à Champigny jusqu'à ses dix ans. Bernard Farjat ex-champion de France est le premier entraineur de l'athlète. "Il faisait déjà presque des sauts périlleux arrière !" se souvient l'ancien athlète olympique. "On voyait tout de suite qu'il avait le tempérament le caractère et la morphologie pour faire de la gym."

A 31 ans et désormais un palmarès impressionnant, Samir Aït Saïd est devenu une source d'inspiration pour les jeunes gymnastes campinois. C'est le cas pour Noé Cousin 16 ans s'entraîne au Red Star à la section gymnastique. "Je suis son parcours, c'est ce qui m'aide à évoluer et qui me pousse pour atteindre mon objectif qui est les JO !"

A Champigny tout le monde espère maintenant que Samir et Clarisse reviendront tous les deux du Japon avec de l'or autour du cou !

La cérémonie d'ouverture démarre ce vendredi à 13h.