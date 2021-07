JO de Tokyo : les finales de surf avancées à mardi en raison d'une tempête tropicale

Les finales de surf, normalement prévues ce mercredi, ont été avancées à mardi. Le but est de pouvoir profiter des vagues créées par la tempête tropicale Nepartak. Les prévisions annoncent de la houle, et des rafales atteignant 110 km/h, ce qui convient aux surfeurs.

Les finales de l'épreuve de surf aux Jeux Olympiques sont avancées à mardi pour pouvoir profiter des vagues créées par la tempête tropicale Nepartak. Les prévisions météo annoncent de la houle , avec des rafales atteignant 110 km/h, ce qui convient bien aux surfeurs. Les finales devaient avoir lieu mercredi sur le site de Tsurigasaki Beach, mais il ne devrait plus y avoir de vagues, ce qui rend difficile la tenue des épreuves.

Les quatre Français en lice qualifiés pour les huitièmes de finales

Mardi sera donc la dernière journée consacrée au surf pour ces Jeux. Au programme : les quarts de finale messieurs (minuit heure française) et dames (04h12), les demi-finales messieurs (04h48) et dames (06h00), le match pour la médaille de bronze messieurs (07h16) et dames (08h01) et la finale messieurs (08h46) et dames (09h31).

C'est la première fois que le surf est au programme des Jeux olympiques. Et les Français sont bien lancés dans cette compétition. Ce dimanche, les quatre représentants de la délégation française se sont qualifiés pour les huitièmes de finales.

Surf © AFP - LAURENCE CHU

Mise en garde contre de fortes pluies, du vent et des vagues assez hautes

L'Agence météorologique a toutefois mis en garde contre de fortes pluies, du vent, et des vagues assez hautes. Les compétitions olympiques d'aviron et de tir-à-l 'arc prévues mardi ont, elles, été reprogrammées pour que le vent n'affecte pas les épreuves. Des ordres d'évacuations ont été émis dans la zone entourant la station balnéaire d'Atami, frappée d'un glissement de terrain et d'une gigantesque coulée de boue début juillet, qui avait entrainé 21 morts et six disparus.