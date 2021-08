JO de Tokyo - Les frères Mawem, deux Haut-Rhinois qualifiés pour la finale en escalade

Aux qualifications du combiné en escalade ce mardi aux Jeux olympiques de Tokyo, Mickaël et Bassa Mawem prennent la 1ère et la 7e place, et décrochent leur billet pour la finale... avec une incertitude pour Bassa, blessé.