JO de Tokyo : Liam Jégou, l'Irlandais fier de représenter le club de canoë-kayak de Huningue

Liam Jégou entre en lice aux JO de Tokyo pour les qualifications du slalom en canoë monoplace le dimanche 25 juillet 2021 à partir de 6h.

Breton par son père, Irlandais par sa mère, Alsacien d'adoption, Liam Jégou a d'abord vécu en Suisse, puis à Ballyvaughan, un village de pêcheurs à l'ouest de l'Irlande. "Mon père avait une boîte de kayaks de mer en Irlande, donc mes premiers coups de pagaie, c'était avec lui, se rappelle le céiste. C'est là que tout a commencé. Ensuite, j'ai débuté le slalom, à l'âge de 7 ans, en emménageant à Huningue, au CADPA".

Son père l'a longtemps entraîné à Huningue

Le CADPA, c'est le Centre d'activité de plein air de Huningue. Son père Marc décroche un poste de moniteur au club de canoë-kayak, ce qui entraîne le déménagement de la famille, avec la mère infirmière, dans le secteur des Trois Frontières. C'est lui qui entraînera les jeunes pousses du club, dont Liam.

"J'ai passé des heures sur l'eau, dans le froid, dans la salle de musculation avec les partenaires d'entraînement, beaucoup de temps aussi au camping, sourit Liam Jégou. Ça fait donc plaisir de représenter le CADPA sur la plus grosse scène sportive internationale".

Qualifié pour ses premiers JO, Liam Jégou est devenu l'exemple à suivre pour la cinquantaine de jeunes licenciés du club, un modèle de réussite sportive et d'intégration parfaite. "Il est un peu Alsacien, il est Irlandais, il est Breton, résume le président du CADPA David Floch. Au final, il représente très, très bien le club de Huningue, qui est aux Trois Frontières. Il a cette vision européenne des choses. Et puis c'est quelqu'un de discret, qui ne cherche pas à se mettre en avant, mais dès qu'il est à Huningue, il vient au bassin voir les jeunes, les plus vieux aussi et il essaie de partager ce qu'il fait".

Il pagaie avec la tunique verte plutôt que bleue

Liam Jégou, qui s'entraîne avec d'autres pointures à Pau depuis 2016 (il est coaché depuis 2018 par l'ancien champion Nicolas Peschier), a disputé sa première compétition internationale à l'âge de 14 ans. Et il a choisi de représenter l'Irlande plutôt que la France.

"Quand je suis arrivé en Alsace, je ne parlais pas français, explique Liam Jégou. Je suppose que ça m'a un peu marqué d'être un peu 'l'Irlandais'. Et quand on est jeune, on aime bien s'identifier à quelque chose, sortir un peu du lot, surtout ici dans la région des Trois Frontières. Je crois qu'il y a plus de gens qui ont deux nationalités, qu'une seule".

Liam Jégou a remporté sa première épreuve de Coupe du monde en canoë monoplace à Pau en novembre 2020 © AFP - Gaizka Iroz

Liam Jégou a déjà gagné une épreuve de Coupe du monde à Pau en 2020. Il a de bonnes chances de briller dans son canoë à Tokyo. L'Irlandais de Huningue aimerait bien ramener une médaille à ses amis du CADPA.

LIAM JEGOU. Né le 9 janvier 1996.

Club : Le CADPA, le Centre d'activité de plein air de Huningue.

Surnom : aucun.

Sportif(s) préféré(s) : Tony Estanguet.

Passion(s) : il joue de la guitare, fait du surf et adore le rugby.

Superstition ou objet fétiche en compétition : aucun.

Endroit préféré en Alsace : le camping du CADPA

Meilleur souvenir de Jeux olympiques : la troisième médaille d’or de Tony Estanguet à Londres en 2012.

Plat de prédilection : les spaetzles (avec des lardons).