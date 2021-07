JO de Tokyo : médaille d'argent pour les Françaises en sabre par équipe

La moisson de médaille de la France se poursuit ce samedi 31 juillet à Tokyo avec l'argent pour les sabreuses françaises ! Les Alsaciennes Charlotte Lembach et Sara Balzer et les Orléanaises Cécilia Berder et Manon Brunet se sont inclinées en finale face aux Russes. La bataille s'est jouée jusqu'au bout puisque les Françaises ont inscrit 41 points, contre 45 pour les Russes. Il s'agit de la 19e médaille de la France, la 6e ce samedi.

"On était venues pour l'or mais on va savourer cette médaille et le podium", ont réagi les Françaises sur France 3.

Quatre médailles pour l'escrime française

Après l'or de l'épéiste Romain Cannone dimanche, le bronze de Manon Brunet lundi et l'argent des filles du fleuret jeudi, cette médaille est la quatrième pour l'escrime française depuis le début des Jeux de Tokyo, une performance d'ores et déjà meilleure qu'à Rio-2016 (trois médailles).