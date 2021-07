JO de Tokyo : Mélanie Couzy, des forêts de Sologne au club de ball-trap de Cernay

Mélanie Couzy entre en lice pour les qualifications de la fosse olympique en ball-trap le mercredi 28 juillet 2021 à partir de 8h20.

Mélanie Couzy, 31 ans, a passé son enfance en forêt en Sologne, puis dans la Haute-Vienne, au contact de son grand-père, de son père et de son frère, tous gardes-chasse. C'est là qu'elle a pris goût au tir. Par pur plaisir d'abord, puis au fil des compétitions, elle a percé jusqu'au plus haut niveau. Sa discipline, c'est la fosse olympique en ball-trap. Il faut tirer sur des plateaux d’argile lancés selon une trajectoire et un angle inconnus.

Cernay, meilleur centre d'entraînement en France

Pour s'améliorer encore, Mélanie Couzy vient s'entraîner dans le Haut-Rhin depuis six ans, car les installations du ball-trap de Cernay sont exceptionnelles. le club a d'ailleurs été classé "Terre de jeux" pour 2024. Les équipes nationales pourront venir s'y entraîner pour préparer les JO de Paris.

"C'est le seul club en France qui a six fosses olympiques, détaille Mélanie Couzy. On a à disposition tout ce qu'il faut pour pouvoir s'entraîner. Quand on vient, on est les rois. La moindre chose dont on a besoin, on va l'avoir. Monsieur Wenger, le président du club, est extraordinaire avec nous. C'est un président en or. C'est le club idéal pour pouvoir s'entraîner".

"Le président en or" du ball-trap de Cernay, celui qui chouchoute Mélanie Couzy, c'est Pierre Wenger. Quand elle s'entraîne en Alsace, il est aux petits soins pour elle. "C'est une fille qui a du caractère, qui est teigneuse, c'est une gagnante, s'enthousiasme Pierre Wenger. Je suis très fier d'elle. Elle figure parmi les filles capables de faire une médaille à Tokyo".

Le tir, une lutte contre soi-même

Pour bien viser les plateaux fuyants du ball-trap, Mélanie Couzy a dû effectuer un travail sur elle-même, car sa discipline nécessite une concentration extrême et des nerfs d'acier. "On se bat en premier contre nous, il faut se connaître, précise la championne. Il faut être calme, agile, c'est surtout de la concentration et de la précision. Il faut réunir énormément de choses, juste pour une petite cible. C'est beaucoup de travail. Je suis une bosseuse, ça me plaît".

Championne d'Europe en 2018, la discrète Mélanie Couzy espère mettre un peu plus sa discipline sous la lumière en décrochant une médaille olympique à Tokyo. Elle pourra ensuite se consacrer à sa formation. Titulaire d'une licence en STAPS, elle exerçait depuis deux ans la profession d'adjointe de sécurité à Saint-Cyr-sur-Loire (trois mois par an, le reste du temps, elle est détachée pour les entraînements et la compétition). Elle a réussi le concours de gardien de la paix et va intégrer une école à la rentrée, elle ne sait pas encore dans quelle ville.

