JO de Tokyo : Orlann Ombissa-Dzangue arrive septième en finale du relais 4x100 m avec l'équipe de France

Orlann Ombissa-Dzangue, originaire de Sens et passée par l'Union athlétique sénonaise, devra se contenter d'un titre de finaliste olympique. L'athlète de 30 ans a fini à la septième et dernière place de la finale du relais 4x100 m dames aux JO de Tokyo, vendredi 6 août. Huit équipes concouraient au total, mais les Néerlandaises ont abandonné en cours de route. La médaille d'or revient aux Jamaïcaines, qui ont effectué un temps de 41,02 s, alors que les Françaises ont fini leur relais en 42,89 s.

Pour afficher ce contenu Twitter, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Ces cookies permettent de partager ou réagir directement sur les réseaux sociaux auxquels vous êtes connectés ou d'intégrer du contenu initialement posté sur ces réseaux sociaux. Ils permettent aussi aux réseaux sociaux d'utiliser vos visites sur nos sites et applications à des fins de personnalisation et de ciblage publicitaire. J'autorise Gérer mes choix

"Des petites erreurs"

"On est forcément déçues", a confié Orlann Ombissa-Dzangue au micro de France Télévisions après la course. "Le chrono est moins bon que jeudi (pour les séries du 4x100 m dames), je ne sais pas comment l'expliquer. On a sûrement fait des petites fautes, notamment dans les transmissions de témoin, on verra ça avec les coachs." La Sénonaise reste cependant lucide : "Même s'il y a eu ces erreurs, certains pays sont plus forts que nous, on ne peut pas le nier."

à lire aussi JO de Tokyo : à Sens, le Congolais Frank Elemba Owaka se prépare pour le lancer de poids

Les Américaines et les Anglaises complètent le podium, arrivées respectivement deuxièmes et troisièmes. Orlann Ombissa-Dzangue était la seule athlète tricolore à représenter l'Yonne à ces JO de Tokyo.