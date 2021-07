JO de Tokyo : première journée compliquée pour l'archer nîmois Jean-Charles Valladont

Première journée contrastée pour les archers français aux Jeux Olympiques de Tokyo: si Lisa Barbelin a pris la 13e place du tir de classement vendredi, le nîmois et vice-champion olympique 2016 Jean-Charles Valladont (Arc Club Nîmes) a sombré en finissant 57e sur 64. Les deux autres Français en lice, l'autre nîmois Pierre Plihon et Thomas Chirault, ont fini respectivement 36e et 51e. Le tir de classement sert à établir les tableaux des épreuves suivantes (par équipes, mixte, individuelle), à élimination directe.

Douzième et dernière nation en cumulant les scores de ses trois archers masculins, la France va ainsi hériter des redoutables Américains (5e) dès les 8e lors de l'épreuve par équipes lundi.

La grande déception du jour est donc venue de Jean-Charles Valladont, 32 ans, en argent à Rio, qui a fini dans les profondeurs du tir de classement à la 57e place avec 640 points. Pierre Plihon, 31 ans, a été le meilleur Français avec 653 points et la 36e place.

Le jeune Thomas Chirault, 23 ans, n'a terminé qu'en 51e position avec 648 points.

En individuel, Valladont affrontera le Néerlandais Sjef van den Berg en 32e mardi, Plihon sera opposé à l'Américain Jack Williams et Thomas Chirault se mesurera à un autre Néerlandais Gijs Broeksma.