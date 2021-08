JO de Tokyo : quel bilan pour les athlètes lorrains?

Alors que le rideau vient de tomber sur les Jeux Olympiques de Tokyo 2020, et le relais donné à la maire de Paris, Anne Hidalgo, qui accueillera la prochaine olympiade en 2024, l'heure est au bilan. La délégation française ramène 33 médailles, 10 en or, 12 en argent, et 11 en bronze, et termine à la 8e place mondiale. Et la Lorraine dans tout ça?

Le karaté et le hand en forme !

Le premier champion olympique de karaté (-67kg) vient de Meurthe-et-Moselle et de Mont-Saint-Martin. Steven Da Costa, grand favori de l'épreuve, a tenu son rang et ramène la médaille d'or en Lorraine. Sa discipline ne reviendra pas pour les JO de Paris en 2024.

Le handball messin est également à la fête : l'entraîneur Olivier Krumbholz a mené la demi-centre des dragonnes, Méline Nocandy, et l'ancienne gardienne de Metz Amandine Leynaud, vers un premier titre olympique historique.

Chez les hommes, le natif de Woippy, Vincent Gérard, s'est lui aussi paré d'or aux JO pour la première fois, après la médaille d'argent à Rio il y a 5 ans. Il a été déterminant dans le succès des Bleus, notamment en demi-finale et en finale.

Le tennis et le marteau, si près si loin

Ugo Humbert a plus que tenu son rang au Japon. Le tennisman messin, 28e joueur mondial, a sorti le 3e meilleur joueur du monde en huitièmes, Stefanos Tsitsipas, avant de tomber d'un rien face au futur médaillé d'argent, le russe Karen Khachanov.

Au lancer du marteau, le vice-champion du monde, Quentin Bigot, termine 5e du concours. Pas de déception, jurait le natif d'Hayange, il a été à son niveau avec le deuxième meilleur jet de sa carrière, à 79,39 mètres. Le Sarrebourgeois Augustin Bey n'a lui pas pu sortir des qualifications au saut en longueur.

Déception également pour l'archère de Ley, Lisa Barbelin. La numéro 2 mondiale n'a pas pu aller plus loin que les 8e de finale. Elle reviendra à Paris 2024, elle n'a que 21 ans.

Pas de médaille non plus pour Magda Wiet-Henin. La nancéenne s'est fait sortir en 8e de finale du taekwondo.

Enfin, en VTT, Pauline Ferrand-Prévot, championne du monde de cross-country n'a pas pu faire mieux qu'une dixième place, pénalisée par une chute lors de l'épreuve.