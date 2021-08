JO de Tokyo : Romain Cannone, médaille d'or à l'épée, célèbre sa victoire dans la fan zone du Trocadéro

Romain Cannone nous a fait vibrer ! L'épéiste de 24 ans a lancé le compteur des médailles d'or françaises en remportant le tournoi olympique contre le Hongrois Gergely Siklosi, numéro un mondial, dimanche 25 juillet.

Un coup de théâtre pour le jeune licencié du VGA Saint-Maur qui n'était pas censé participer aux JO de Tokyo. 47e mondial, le natif de Boulogne-Billancourt était initialement remplaçant. Le champion est de retour à Paris, il a atterri dans la nuit de samedi à dimanche avant d'aller fêter sa victoire dans la fan zone du Trocadéro pour les Jeux.

Changement de vie

Depuis sa médaille, sa vie a basculé. "Déjà on dort beaucoup moins !" confie Romain Cannone. "Mais après c'est incroyable parce qu'on a l'impression de surfer une vague et on a envie de la surfer le plus longtemps possible." Depuis son atterrissage à Paris, il n'a pas eu une minute pour lui. "Dès la descente de l'avion, on m'a mis sur un plateau télé. J'ai pas l'habitude de parler à la télé. Ce sont les premières télés pour moi du coup si je fais quelques erreurs ne m'en voulez pas !" s'excuse-t-il en souriant.

Romain Cannone a encore du mal à réaliser. "Là je commence vraiment à réaliser que je suis peut-être un champion" affirme-t-il sur la scène du Trocadéro.

Romain Cannone devant le public du Trocadéro. © Radio France - Mélanie Kuszelewicz

Encore inconnu il y a deux semaines

Le jeune escrimeur était en effet encore inconnu du grand public il y a deux semaines. "C'est la magie des Jeux. Dix minutes avant la finale on ne le connait pas puis on vibre pour lui, on est derrière lui et en fait il gagne !", dit Violaine, venue le soutenir ce dimanche.

Hélène est montée à Paris exprès depuis la Haute-Savoie. "C'est la seule occasion de pouvoir voir les athlètes en vrai et de près. Donc ça fait toujours plaisir. Et ça fait surtout plaisir pour lui." Une belle notoriété gagnée en quelques jours, en témoigne la longue file d'attente pour la séance d'autographe.

Toute sa famille qui n'a pas pu l'encourager à Tokyo est elle aussi au rendez-vous.

La famille de Romain Cannone était aussi au Trocadéro pour célébrer la médaille. © Radio France - Mélanie Kuszelewicz

Romain Cannone ne compte pas en rester là. Il vise déjà une autre médaille aux JO 2024 à Paris.