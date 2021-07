JO 2021 : Samuel Kistohurry, premier Girondin à entrer en compétition

La carrière de Samuel Kistohurry commence en Gironde. Ses premiers gants de boxe, il les enfile à Lormont. Puis il rejoint le club de boxe de Pessac en 2011. C'est avec ses entraîneurs pessacais qu'il grandit, et commence à remporter ses premiers trophées. En 2016, le jeune boxeur souhaite se qualifier pour les Jeux Olympiques, mais il ne parvient pas à accéder à son rêve, puisque la qualification a été attribuée à un joueur professionnel.

"Ca a été la descente aux enfers pour lui, explique son entraîneur à Pessac, Mohamed Jamai. Il a fallu travailler psychologiquement, mentalement, pour le remettre sur les rails, et puis voilà, ça a payé pour cette année". Samuel Kistohurry entre en compétition ce samedi 24 juillet, à 4 heures du matin, heure française.

Pessac, un club de coeur

"C'est un rêve ! s'exclame le boxeur de 26 ans. Je suis très fier de représenter la Gironde, Bordeaux et puis surtout Pessac". Il rappelle que Pessac l'a toujours subventionné et encouragé. Son club est d'ailleurs toujours derrière lui. "En fait quand je retourne dans mon club, ça me redonne envie de boxer, parce que je suis décontracté, c'est pas comme en équipe de France où c'est plus stricte", ajoute-t-il.

Son objectif est bien de décrocher une médaille. Pour son entraîneur, Samuel Kistohurry à toutes ses chances. Le boxeur est actuellement 6e mondial dans sa catégorie de moins de 57kg. Il assure "avoir toutes les capacités pour décrocher une médaille".