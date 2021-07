JO de Tokyo : Teddy Riner va tenter de décrocher un 3e titre olympique consécutif après une blessure au genou

Le judoka français Teddy Riner entre en lice aux JO de Tokyo ce vendredi matin, et va tenter de décrocher un troisième titre olympique consécutif, après une blessure au genou.

Ce vendredi matin au Nippon Budokan, le temple du judo japonais, Teddy Riner va tenter de décrocher un troisième titre olympique consécutif, un exploit rarissime. C'est avec ses deux titres olympiques, ses 10 couronnes mondiales, ses quelque 140 kg de muscles et une préoccupante blessure au genou que Teddy Riner entamera les Jeux olympiques de Tokyo.

Pendant des mois, le secret a été bien gardé. De fin février, date à laquelle son genou a cédé lors d'une séance d'entraînement au Maroc, à la semaine dernière, quand la vérité a été révélée dans un documentaire diffusé par France Télévisions, où l'on voit le champion tomber et pousser un cri de douleur. "À ce moment-là, je pensais que je m'étais fait les (ligaments) croisés... Je pensais que j'allais prendre sept mois et que c'était foutu. Ça va tellement vite, je me dis putain ça c'est grave, j'ai mal, j'ai mal, j'ai mal", a-t-il raconté à l'AFP.

Je pensais que j'allais prendre sept mois et que c'était foutu - Teddy Riner

Finalement, la blessure s'est consolidée plus vite que ce qui était diagnostiqué, mais le Guadeloupéen a tout de même était privé de judo pendant "deux bons mois", pas l'idéal alors que sa seule compétition de l'année remonte au mois de janvier et qu'il s'apprête à affronter les meilleurs lourds de la planète. "Bien sûr, de temps en temps, mon genou me fait mal, mais ça ne m'empêche pas de m'entraîner, ça ne m'empêche pas d'aller au bout de moi-même", a pourtant assuré Teddy Riner.

Tableau relevé

Ses deux défaites de l'année 2020, les premières depuis 10 ans et après une série de plus de 150 succès d'affilée, auraient pu faire douter, mais le judoka a marqué le coup en remportant en janvier son tournoi de rentrée au Masters de Doha.

À Tokyo, son tableau ne sera pas de tout repos, avec cinq combats jusqu'à la médaille d'or. Après un premier tour a priori gérable contre l'Autrichien Stephan Hegyi (22 ans), médaillé de bronze aux Championnats d'Europe en 2018, Riner pourrait en effet retrouver l'Israélien Or Sasson, qui avait été sa victime en demi-finale des JO à Rio en 2016, avant de finalement prendre le bronze.

En quarts de finale, Riner pourrait ensuite affronter le Russe Tamerlan Bashaev, N.1 au classement mondial. Le Géorgien Guram Tushishvili, champion du monde en 2018, figure lui aussi dans la partie de tableau du Français, alors que le Japonais Hisayoshi Harasawa (N.2 mondial), que Riner avait battu en finale à Rio, est de l'autre côté.