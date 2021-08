JO de Tokyo : un Varois au départ du marathon de Sapporo cette nuit

Originaire de La Crau (Var) et habitant d'Aix-en-Provence, Nicolas Navarro participe au marathon des Jeux Olympiques qui s'élancera de Sapporo ce samedi à minuit. Ancien espoir du cyclisme, rien ne le prédestinait à participer un jour aux JO. Sa famille, émue et fière, témoigne.

La légendaire épreuve des Jeux Olympiques a lieu la nuit prochaine à Sapporo dans le nord du Japon. Le marathon - 42,195 km - s'élancera à minuit, l'arrivée devrait se jouer peut après deux heures du matin (heure française). Si le tenant du titre kényan Eliud Kipchoge est le grand favori, Nicolas Navarro, originaire de La Crau (Var) et habitant d'Aix-en-Provence, espère faire bonne figure. L'athlète de 30 ans réalise cette nuit un rêve : rien ne le prédestinait à participer aux JO.

Nicolas Navarro a commencé la course à pied il y a "seulement" 10 ans. Ancien espoir du cyclisme, il met fin à sa jeune carrière à la fin de l'adolescence après une grave chute de vélo. Il suit alors son frère aîné, passionné de courses à pied et de trails. "Quand Nicolas a commencé à courir, j'ai vu avait quelque chose en plus" explique Julien le grand frère. "Courir était naturel chez lui. Il avait des qualités intrinsèques et une _foulée vraiment exceptionnelle, fluide, relâchée_. Mais bon, de là à me dire qu'il allait participer un jour aux J.O... je n'y pensais pas" poursuit très ému et encore surpris l'aîné de la famille Navarro.

Son record : 2h09

En s'installant à Aix-en-Provence avec sa fiancée, Nicolas Navarro prend une licence au club "Aix Athlétisme Provence". Suivi de près par un entraîneur, il s'améliore de compétition en compétition. Son record personnel date de fin 2019 et les 42 km avalés en 2h09 à Valence, quelques mois après le marathon de Paris où il obtient son sésame pour les JO de Tokyo. La qualification d'un coureur amateur crée quelques remous, il devra la valider lors d'un nouveau test en mai dernier. Test réussi et le Varois, technicien de l'atelier mécanique du Décathlon de Bouc-Bel-Air, s'élancera donc cette nuit dans les rues de Sapporo avec deux autres Français et les mythiques Kenyan.

Si les espoirs de médaille sont minces pour le Varois, son frère, Julien, sait qu'il va tout donner Copier

Même si les articles de presse annonçant la qualification de son fils aux JO ornent son frigo, Chantal a encore du mal à y croire : "Le stress monte depuis le début de la semaine. Je ne sais pas dans quel état je serai devant ma télévision... Je ne réalise vraiment pas mais je suis tellement fière de lui. Il réalise son rêve."

Course retransmise sur écran géant à Aix

Famille et amis de Nicolas Navarro seront tous derrière lui, cette nuit, via leur écran de télé. Sa maman réunit ses amis et ses voisins dans son pavillon de La Crau. "J'ai même posé une semaine de vacances pour être reposée et en forme pour suivre toute la course" explique Chantal. Son frère, sa fiancée et leurs amis aixois suivront les exploits de leur champion sur un écran géant installé pour l'occasion par un bar du Cours Sextius à Aix-en-Provence.