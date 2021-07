JO de Tokyo : une fan zone installée au Cercle d'escrime Orléanais pour encourager les sabreuses françaises

Des sabreuses françaises en argent, et des supporters en or. Pour suivre la finale du sabre dames en équipes aux Jeux Olympiques de Tokyo ce samedi midi, le Cercle d'escrime Orléanais avait tout prévu. Un grand écran pour suivre le match en direct, des drapeaux français à faire flotter au vent en cas de victoire, et deux kakemonos à l'effigie de deux escrimeuses de l'équipe de France : Manon Brunet et Cécilia Berder, toutes deux licenciées au club d'Orléans.

Ils étaient une trentaine de licenciés du club, amis et proches à venir supporter les sabreuses françaises, assis sur les gradins de la salle d'armes Christian Oriola, à Orléans. "Allez Manon !", "Allez Cécilia !", ils ont tous donné de la voix entre des applaudissements.

Une médaille aux Jeux elle est belle quelle que soit la couleur - Patricia Reguigne, présidente du club

Assurées d'une médaille, en or ou en argent, après leur victoire en demi-finale plus tôt ce samedi matin, les françaises ont dû redoubler d'efforts pour tenter de battre les Russes en finale. Pourtant bien parties, elles empochent finalement l'argent. Après quelques minutes de déception, c'est la fierté qui prend le dessus pour les supporters venus les encourages à la fan zone orléanaise. "Je préfère perdre 45 - 41 plutôt que 45 - 18, ça aurait fait mal", lâche l'un des supporters.

Même sentiment pour Isabelle Klein, licenciée au club. "Ca reste super pour le club d'Orléans parce que ça fait quand même deux médailles", avec la médaille de bronze remportée par Manon Brunet en individuel.

"C'est un peu frustrant parce qu'elles avaient tout pour gagner, il y a un arbitrage qui est un peu orienté, donc c'est compliqué de se motiver à chaque touche", regrette Patricia Reguigne, présidente du Cercle d'escrime orléanais (CEO). "Après elles ont bien tiré, donc c'est beau. Et puis une médaille aux Jeux elle est belle quelle que soit la couleur !", ajoute-t-elle après le match. "C'est une première médaille par équipe pour les filles, c'est fantastique."

Patricia Reguigne, présidente du Cercle d'escrime orléanais, est fière des sabreuses françaises © Radio France - Cécile Da Costa

Avec cette belle performance des françaises, le club et sa présidente espèrent que les français chercheront à mieux connaître ce sport. "Il faut pas se voiler la face, on est médiatisés quasiment une fois tous les quatre ans avec les Jeux olympiques", regrette la présidente du CE d'Orléans. "Donc on va essayer de surfer sur ce succès, et puis on a quand même un beau club donc j'espère que les gens vont essayer de venir voir." Le club, installé dans la salle d'armes rue Fernand Pelloutier à Orléans, prévoit des portes ouvertes le 5 septembre prochain.