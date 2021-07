JO de Tokyo : une troisième médaille d'or pour la France grâce à l'aviron

Au lendemain de la médaille d'or remportée par la judoka Clarisse Agbégnénou, les rameurs Matthieu Androdias et Hugo Boucheron ont enchaîné mercredi matin avec le titre olympique de deux de couple, dans le bassin de Tokyo. Les Français ont devancé les Pays-Bas et la Chine, championne du monde. Equipage expérimenté, les deux hommes rament ensemble depuis 2015. Sixièmes à Rio, ils ont depuis décroché trois titres internationaux: champion du monde en 2018, champion d'Europe en 2018 et 2021.

"C'est une incroyable revanche, on a connu beaucoup de désillusions, de souffrance dans nos résultats à l'olympiade précédente, raconte Matthieu Androdias au micro de la direction des sports de Radio France. On s'est relevé à chaque fois, on est allé chercher plus, plus, plus et aujourd'hui on était prêts. Il y a cinq ans on ne l'était pas. C'est une étoile qu'on a placé au loin comme ça et on voulait y croire. C'est ce qui nous a fait lever tous les matins pour aller au charbon."