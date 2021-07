JO de Tokyo : Vidéo - Explosion de joie dans le club de Clarisse Agbegnenou à Champigny-sur-Marne

Elle l'a fait ! Clarisse Agbegnenou sacrée championne olympique ! La judoka de Champigny-sur-Marne a battu la Slovène Tina Trstenjak (contre qui elle avait perdu au jeux de Rio en 2016à) en finale ce mardi. Elle remporte donc la médaille d'or : la seule qui manquait à son palmarès ! Une victoire pour laquelle la francilienne s'est préparée pendant cinq ans.

À Champigny-sur-Marne, bénévoles, entraîneurs et licenciés du Red Star Club se sont levés à l'aube pour suivre cette journée d'anthologie dans le dojo Roger Ginet. La joie a explosé lorsque Clarisse a gagné.

Immense fierté

Dans les dernières secondes du combat, tout le monde retient son souffle puis c'est le waza ari et Clarisse est sacrée championne olympique. Philippe Sudre le président du club est en larmes. "C'est plus que mérité. C'est exceptionnel. Je suis heureux et tout le club est heureux et fier de Clarisse et maintenant on va faire la fête". Le champagne est sorti.

"Bravo Clarisse !"

Ses coéquipières Clémence Eme et Hawa Camara s'entraînent tous les jours avec Clarisse. Elles aussi sont submergées par l'émotion. "On est plus qu'ému. C'est notre amie, c'est notre partenaire et c'est une grande championne ! On attendait que ça et elle n'attendait que ça." Une immense fierté partagée par les petits judokas du club qui hurlent "Bravos Clarisse !!!"

JO 2024

Avec maintenant deux médailles au compteur après l'argent d'Amandine Buchard, le club se projette déjà sur les JO 2024 à Paris. "J'espère qu'on va nous aider à la municipalité, le département, la région sur le plan financier, matériel et humain" glisse Philippe Sudre. "Parce que ce n'est pas simple de mener une équipe de haut niveau jusqu'au bout." Car Clarisse compte bien défendre son titre dans trois ans. "Elle annonce déjà la couleur" confie Barbara Harel, la coach du club.