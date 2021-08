JO de Tokyo : VIDÉO - Retour triomphal de l'équipe de France de judo au Trocadéro

Les judokas français sont de retour des JO de Tokyo ! Ils rapportent huit médailles dont deux en or. Au Trocadéro à Paris, le public était au rendez-vous pour féliciter les champions.

L'équipe de France de judo est de retour à Paris ! Les judokas rapportent huit médailles dans leurs valises de Tokyo, dont deux en or ! Les Français ont remporté les épreuves en équipes mixtes face au Japon et Clarisse Agbegnenou la finale dans la catégorie des - de 63 kilos. Après des jeux olympiques sans public à cause de la pandémie, les champions ont pu profiter d'un bain de foule ce lundi dans la fan zone du Trocadéro.

Belle fête

Environ deux mille supporteurs sont venus les acclamer et dire bravo aux franciliens Sarah-Léonie Cysique, Romane Dicko, Clarisse Agbegnenou, Axel Clerget, Teddy Riner, Lucas Mkheidze, Amandine Buchard, Madeleine Malonga, Guillaume Chaine, Kilian Leblouch, Margot Pinot et Alexandre Iddir.

Les champions ont bien sûr sabrer le champagne !

Puis les judokas ont signé des autographes et les fans ont dû patienter un moment avant d'avoir une signature ou une photo !

Après ce bain de foule, ils vont pouvoir se reposer puis se préparer pour les JO 2024 à Paris, car ils comptent bien défendre leurs médailles dans trois ans.