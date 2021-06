JO : Jimmy Gressier forfait à Göteborg pour un test Covid non valable

L'athlète boulonnais ne pourra donc pas décrocher dès ce mercredi son billet olympique pour les JO de Tokyo. Les autorités suédoises lui ont interdit l'accès au pays, quand il est descendu de l'avion ce lundi soir peu avant 23H. Son test PCR réalisé samedi en début d'après-midi n'était plus valable. Il aurait dû le réaliser dimanche ou lundi pour éviter cette mauvaise surprise.

Une nuit de deux heures sur un banc dans l'aéroport de Göteborg

Jimmy Gressier a raconté sa galère sur son compte Instagram, coincé toute la nuit dans l'aéroport suédois: "C'était impossible de réaliser mon test dimanche, les laboratoires sont fermés, et ce lundi j'ai passé la journée dans les transports. je vais dormir sur un banc dans l'aéroport et jevais donc devoir rentrer en France, avec l'espoir de pouvoir courir jeudi soir à Huelva en Espagne. Je vais y mettre toute ma rage. Je n'en peux plus. Je sais qu'il y a des choses plus graves dans la vie mais là..."

Jimmy Gressier raconte sa galère sur son compte instagram Copier