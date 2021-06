JO : l'athlète Jimmy Gressier décroche son billet pour le 5000 mètres des Jeux olympiques de Tokyo 

L'athlète boulonnais Jimmy Gressier a décroché son billet pour le 5000 mètres des Jeux olympiques de Tokyo. Il a réalisé les minimas requis lors du Meeting de Huelva en Espagne. Le jeune athlète a remporté la course en 13 minutes 8 secondes et 99 centièmes.

Cette fois-ci l'athlète boulonnais Jimmy Gressier est assuré de participer aux Jeux Olympiques de Tokyo. Il a décroché son billet pour le 5000 mètres des Jeux Olympiques. Le jeune athlète de Boulogne-sur-Mer a réalisé les minimas requis lors du Meeting de Huelva en Espagne. Il a remporté la course en 13 minutes 8 secondes et 99 centièmes. Il lui fallait impérativement passer sous les 13 minutes 13 secondes et 50 centièmes pour décrocher son billet olympique.

Un billet pour les Jeux Olympiques de Tokyo que Jimmy Gressier rêvait d'obtenir. Surtout après sa mésaventure lors du meeting de Göteborg. Le mercredi 2 juin, le boulonnais devait participer au 5 000 mètres dans l'espoir de décrocher son billet pour les Jeux olympiques de Tokyo mais son test Covid n'étant plus valable, il n'a pas pu entrer en Suède. Finalement grâce à sa course en Espagne il pourra bien participer aux Jeux Olympiques.

