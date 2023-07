JO Paris 2024 : ces athlètes et para-athlètes qui représenteront Toulouse

Les boxeurs Sofiane Oumiha et Billal Bennama, et le nageur Wissam-Amazigh Yebba représenteront Toulouse aux JO de Paris 2024.

Dans un an tout juste, le 26 juillet 2024 débutera la cérémonie d'ouverture des Jeux Olympiques de Paris 2024. les JO suivis à partir du 28 aout des Jeux Paralympiques. Près de 300 athlètes français se sont déjà qualifiés, et autant de para-athlètes y participeront. Qui seront les Toulousain(e)s à supporter ? Etat des lieux non exhaustif.

Entre quatre et six nageurs toulousains à Paris

La liste complète de la délégation française encore loin d'être définitive car beaucoup de qualifications seront attribuées lors de diverses compétitions cet été et cet automne mais plusieurs sportifs ont d'ores et déjà obtenu leurs qualifications.

Le plus connu d'entre eux, favori parmi les favoris, couronné de nombreux records et titres ces derniers mois : Léon Marchand, 21 ans, licencié au Dauphins du Toec bien qu'il s'entraîne depuis deux ans aux Etats-Unis. En un an, le Toulousain, fils de nageurs, a pulvérisé le record de Michael Phelphs sur 400 mètres nage libre et remporté pas moins de quatre titres de champions du monde.

Fantine Lesaffre aux championnats de France à Rennes en juin. © Maxppp - Laurent Leyris

Léon Marchand, catapulté au rayon des stars en peu de temps, et chance incontestable de multi-médailles, sera à la tête de la plus grosse délégation toulousaine à Paris puisque les dauphins du TOEC devraient être entre quatre et six à Paris selon leur président, Vincent Gardeau. Si Léon visera des podiums, ses collègues des bassin espèrent plus modestement atteindre des finales olympiques. Ce sera le cas notamment pour Wissam-Amazigh Yebba, Antoine Herlem, Antoine Viquerat qui revient de blessure ou encore Fantine Lesaffre récemment sacrée championne de France de 400 mètres quatre nages.

Deux champions de boxe en lice pour une ou deux médailles

L'autre discipline qui pourrait faire rayonner la Ville rose aux JO, c'est la boxe avec là aussi de sérieuses chances de podium. À commencer par une personnalité qui a déjà eu droit aux lumières médiatiques nationales : Sofiane Oumiha, 28 ans, enfant de la Reynerie, issu du club de Bagatelle , médaille d'argent aux JO de Rio 2016 et depuis triple champion du monde, le dernier glané en mai en Ouzbékistan. Sofiane Oumiha est un prétendant très sérieux à un nouveau podium olympique dans sa catégorie (-63,5 kilos).

Il chapeautera l'autre Toulousain des rings, qui vivra quant à lui sa première olympiade : Billal Bennama, 25 ans, né à Albi et licencié à Blagnac . Billal Bennama est vice-champion du monde en titre des moins de 51 kilos, il a comme Sofiane remporté les Jeux Européens en Poliogne en juin dernier.

Des athlètes en attente d'un ticket

Si les chances de médailles sont moins réalistes, on espère toutefois la présence de champions toulousains sur les pistes d'athlétisme parisiennes. Pour le coup, il faudra attendre les Mondiaux de Budapest en août prochain pour savoir qui a réalisé les minimas requis pour participer aux JO 2024. Deux prétendants sérieux, qui connaissent déjà les joutes olympiques, parmi les licenciés du Satuc qui s'entraînent au Ramier : un homme en forme, le champion de France en titre du 800 mètres en salle et médaille d'argent à l'Euro en salle cette année Benjamin Robert; et moins en vue ces dernières années, Djilali Bedrani sur 3000 mètres steeple.

Plus original, on pourrait voir aux JO de Paris, deux beach-volleyeuses toulousaines : Alexia Richard et Lezana Placette font partie de l'équipe de France et s'entrainent à coté de la piscine Nakache. Elles aussi bataillent cet été pour avoir leur place à Paris 2024.

À Tokyo en 2021, la France avait remporté 33 médailles, l'une de ses moissons les plus modestes, notamment celle en bronze du cyclisme tarnais Benjamin Thomas qui pourrait lui aussi participer aux JO de Paris.

Des espoirs aussi chez les athlètes paralympiques toulousains

Spécificité de Paris 2024, il devrait y avoir le double d'athlètes paralympiques français par rapport à la dernière olympiade: les Bleus étaient 150 à Tokyo en 2021, il seront 300 l'an prochain. De quoi espérer une belle moisson, les Français avaient ramené 54 médailles en 2021. Avec là aussi des sportifs toulousains en situation de handicap dont on devrait parler ou re-parler.

Deux exemples à suivre : d'abord, le nageur Ugo Didier qui s'entraine au cercle de Cugnaux. Atrophié des jambes, il a ramené l'argent et le bronze il y a deux ans. Et puis un autre médaillé à Tokyo, le sauteur en longueur Dimitri Pavadé, amputé d'une jambe et membre du club athlé 632 qui regroupe Tournefeuille, Plaisance-du-Touch, Cugnaux et Fonsorbes.

D'autres sportifs toulousains s'aligneront lors des Jeux Paralympiques (28 août-8 septembre 2024) : le footballeur non-voyant du TFCécifoot Babacar Niang aux côtés des Bleus champions d'Europe, ou encore la représentante toulousaine du goalball un sport de ballon sonore pratiqué avec les yeux bandés pour les valides. Non-voyante elle aussi, Coralie Gonzales s'entraine au gymnase des Minimes, elle fait partie de l'équipe de France et elle sera à Paris-2024.

Coup de cœur aussi pour le jeune pongiste de Plaisance-du-Touch, Lucas Didier, 19 ans , numéro 13 mondial, médaillé de bronze aux mondiaux l'an dernier. On pense aussi au rugby-fauteuil avec pas mal de joueurs du Stade Toulousain qui seront de l'aventure olympique comme le capitaine des Bleus, Jonathan Hivernat.