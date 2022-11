JO de Paris 2024 - Calendrier, inscription, créneaux : comment obtenir des billets ?

La course olympique aux billets officiels pour les Jeux Olympique de 2024 va bientôt débuter. Au total, 10 millions de billets, à des prix allant de 24 à 950 euros (*), seront mis en vente pour les Jeux Olympiques de Paris, qui auront lieu du 26 juillet au 11 août 2024. Ce lundi matin, le comité olympique a dévoilé la démarche à suivre pour obtenir le ou les précieux sésames. Dès ce jeudi 1er décembre, les spectateurs qui souhaitent acheter des billet pourront s'inscrire pour les tirages au sort.

Le calendrier de la billetterie

Du jeudi 1er décembre au 31 janvier 2023 : inscription au tirage au sort pour les packs

inscription au tirage au sort pour les packs Le 15 février 2023 : ouverture de la vente des packs (les 4 premiers jours - 15,16,17,18 février - seront réservés aux membres du Club Paris 2024)

ouverture de la vente des packs (les 4 premiers jours - 15,16,17,18 février - seront réservés aux membres du Club Paris 2024) Le 15 mars au 15 avril 2023 : inscription au tirage au sort pour la vente de billets à l'unité

inscription au tirage au sort pour la vente de billets à l'unité Mai 2023 : ouverture de la vente des billets à l'unité

Quelle est la démarche pour obtenir un billet ?

Selon le COJO, le comité d'organisation des Jeux olympiques, la marche à suivre pour s'inscrire au tirage au sort des packs va être très simple. En trois minutes, il vous faudra donner des informations basiques (nom, prénom, mail etc.), et ensuite, attendre et croiser les doigts. Si la chance vous sourit, vous aurez un créneau de 48 heures pour choisir et acheter vos places sur le site de Paris 2024.

Trente billets par compte maximum

Chose importante, vous aurez le droit d'acheter 30 billets par compte maximum, 6 billets maximum par session (ex : 6 billets pour les qualifications du 100m natation + 6 billets pour la finale du 100m).

Les billets "sur mesure" en vente mi-février, les billets à l'unité en vente en mai

Les billets pour assister aux compétitions de tous les sports seront mis en vente dès la mi-février 2023. Au total, trois millions de billets vont êtres mis en vente lors de cette "session packs", et seuls 20% des tickets seront réservés à la vente à l'unité (en mai).

Pour la vente des packs comme pour la vente des billets à l'unité, les participants pourront indiquer les sports, les athlètes ou les équipes qu'ils aiment le plus pour mieux orienter le tirage au sort. 80% des sessions olympiques seront en vente dès cette phase de la mi-février. Les 20% restantes, les plus demandées, seront réservées à la vente à l'unité à partir de mai. Pour accéder à cette deuxième vente, il faudra aussi passer par une nouvelle phase de tirage au sort, entre le 15 mars et le 15 avril.

Billetterie solidaire

Le COJO assure aussi qu'il fait l'impasse sur des recettes et réinvente un concept de "billetterie solidaire", en réservant un million de billets aux collectivités, 400.000 à l'État, et en permettant aux acheteurs de faire un don à une association (qui reste à définir) pour les spectateurs les plus éloignés.

(*) 50% des billets seront à moins de 50 euros.