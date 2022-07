JO Paris 2024 : Emmanuel Macron promet "400.000 billets" offerts et "pas d'impôt JO"

Une "billetterie populaire" sera mise en place pour les Jeux Olympiques et Paralympiques de Paris 2024, annonce Emmanuel Macron dans un entretien accordé ce mardi au quotidien l'Equipe [article payant]. Le président de la République précise que "l'État va acheter 400.000 billets".

Ils seront distribués "aux jeunes et scolaires, surtout les moins de 16 ans, aux bénévoles qui contribuent aux Jeux et au sport en France, aux personnes en situation de handicap, à leurs aidants, et aux fonctionnaires de l'État et des collectivités qui aident à ces Jeux, particulièrement les catégories B et C", détaille le chef de l'État. Emmanuel Macron souligne également dans cette interview que les tarifs seront "raisonnables". Un million de places seront vendues 24 euros.

Des recrutements dans le secteur de la sécurité privée

Emmanuel Macron s'exprime au lendemain d'une réunion organisée à l’Élysée, en présence de la dizaine de ministres concernés par l'organisation de ces Jeux et de représentants du Conseil olympique. Deux sujets sensibles ont été abordés : la sécurité et le budget.

Dans un pré-rapport dévoilé mercredi 20 juillet par le Canard Enchainé, la Cour de comptes juge "impératif" d'accélérer le pas pour relever le défi sécuritaire "considérable" que représente cet événement. Elle y exprime notamment son inquiétude quant à la cérémonie d'ouverture et le relais de la flamme dans différents départements. Le chef de l'État explique que les événements culturels ou sportifs comme le Tour de France seront organisés avant ou après les JO de Paris 2024, afin d'alléger la pression sur les forces de l'ordre. Il promet la création de "onze nouvelles unités mobiles qui resteront au-delà des Jeux" et recruter davantage dans le secteur de la sécurité privée. L'Etat financera des formations. Emmanuel Macron lance un appel aux "jeunes et moins jeunes intéressés par ces métiers".

"Il n'y aura pas d'impôt JO"

Concernant le budget, le président de la République estime que les interrogations "sont légitimes". Tony Estanguet, le président du comité d'organisation de ces Jeux Olympiques et Paralympiques (Cojo) confirme sur franceinfo que "Paris 2024 va être touché par cette inflation, comme toutes les entreprises en France". Une enveloppe de 315 millions d'euros est prévue pour les aléas mais "il ne faut surtout pas consommer cette réserve en une seule année mais elle a bien vocation à être dépensée et utilisée pour la réussite des Jeux", déclare Tony Estanguet. L'objectif du Cojo est de "garder la maîtrise budgétaire".

Dans l'entretien accordé à l'Equipe, Emmanuel Macron affirme qu'il "n'y aura pas d'impôt JO. Les Jeux doivent financer les Jeux". Le comité d'organisation des JO de Paris est parti avec un budget de 3,8 milliards d'euros, il en est actuellement à 4 milliards d'euros. La Solideo, chargée de construire les ouvrages dispose d'un budget de 4 milliards d'euros, dont 1,55 milliards d'euros publics.