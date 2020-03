JO Paris-2024 : la candidature de Tahiti validée, pas de surf à Lacanau

Pour la première fois, des épreuves olympiques auront lieu bien loin de la ville-hôte : plus de 15 000 kilomètres ! Le Comité international olympique (CIO) a définitivement validé ce mardi la candidature de Tahiti pour les épreuves de surf des JO de Paris 2024. La vague de Teahupo'o, un spot bien connu -et apprécié- des surfeurs, a été choisie au détriment des sites de Biarritz, Hossegor, La Torche et Lacanau. Si la décision de la commission exécutive du CIO était prévisible, la station balnéaire girondine n'avait pourtant pas perdu tout espoir.

Après la préférence donnée à Tahiti en décembre 2019 par le Comité d'organisation (COJO), le maire de Lacanau Laurent Peyrondet se disait sceptique sur la candidature arrivée sur le tard, et qu'il jugeait peu pertinente en matière notamment de développement durable. Tahiti apporte cependant davantage de garanties sur la vague optimale que pourront surfer les athlètes. Il faudra néanmoins attendre la fin de l'année 2020 pour que le programme complet des Jeux Olympiques de 2024 soit arrêté.