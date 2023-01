JO Paris 2024 : les futurs bénévoles reçoivent une formation spécifique au handisport

Deux bénévoles, réalisent une course d’athlétisme dans les conditions d’une personne malvoyante, en prévision des JO de Paris 2024

Sans eux, il n’y aurait pas de JO de Paris. Le comité d’organisation des Jeux recrute actuellement 45 000 volontaires pour aider à l'organisation de l’événement. Ils sont âgés de 16 à 30 ans et sont passionnés de sport. Parmi les recrues 1700 viennent de Seine-Saint-Denis.

ⓘ Publicité

Apprendre à se mettre à leur place

Ils se réunissent régulièrement au gymnase de l’université Gustave Eiffel de Champs-sur-Marne. Au programme : des formations pour accueillir le public, assister les membres et les athlètes, avec une attention particulière portée au handisport et à l’accueil des athlètes paralympiques. Et pour apprendre à assister des athlètes paralympiques, il faut apprendre à se mettre à leur place durant les épreuves.

“Si le guide court trop vite, l’athlète ne suit pas et finit par tomber”

L’un a les yeux bandés, l’autre le tient par la main. Ces deux étudiants bénévoles, venus de Seine-Saint-Denis, réalisent une course d’athlétisme dans les conditions d’une personne malvoyante. Ils doivent apprendre à se coordonner. “Si le guide court trop vite, l’athlète ne suit pas et finit par tomber”, explique Lami Jeffrey, lui-même guide d’athlète paralympique.

Une expérience qui servira à encadrer les athlètes paralympiques

Elles sont tombées quelques fois. Mais elles ne regrettent pas leur journée. “On a fait du basket fauteuil, on a fait du para-athlétisme, du para-judo”, explique Chloé , étudiante en STAPS à Bobigny et Clémence, lycéenne à Paris.

“C'est vraiment quelque chose qu'on n'a pas l'habitude de voir à la télé et de pratiquer. On peut ressentir ce qu’ils vivent. Il y a des choses à apprendre très particulières. Par exemple, on a appris à placer les gens en athlétisme, donc c'est tout un protocole particulier. Il faut leur apprendre à bien fermer le poing, à bien les positionner par rapport à la ligne pour pouvoir le faire en tant que bénévoles durant les Jeux paralympiques”, explique Chloé.

Les bénévoles peuvent pratiquer du basket-fauteuil, du para-athlétisme et du para-judo pour se préparer au JO de Paris 2024 © Radio France - Julien Morceli

Susciter de l’engouement pour les épreuves paralympiques

Un discours qui donne de l’espoir à Timothée Adolphe, champion du monde paralympique du 400 mètres venu les briefer. Pour lui, les bénévoles formés connaîtront mieux ces disciplines, et s'intéresseront davantage aux différents handicaps auxquels ils pourront être confrontés. Car selon l'athlète, peu de personnes sont formées au handisport. “Je pense que c'est une première initiation et qu’ils vont continuer à s'y intéresser”,espère le champion.

Car le véritable objectif de la journée était surtout de susciter de l'intérêt pour les épreuves paralympiques, afin que les JO ne s'arrêtent pas le 11 août 2024, date de clôture des Jeux olympiques pour les athlètes valides, mais bien jusqu’à la fin des JO Paralympiques, qui eux se termineront le 8 septembre 2024.