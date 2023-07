JO Paris 2024 : quelles sont les chances de médailles françaises ?

Qui sont les espoirs français pour les Jeux olympiques de Paris qui démarrent dans exactement un an, le 26 juillet 2024 ? France Bleu vous présente sa liste des 14 athlètes tricolores à suivre pour cette édition des JO à domicile.

🏊 Natation : Léon Marchand et Florent Manaudou

Tout frais tombeur, sur le 400 mètres quatre nages, du dernier record du monde de la légende de la natation Michael Phelps, avant son troisième sacre mondial dimanche, Léon Marchand s'annonce comme la terreur des bassins aux Jeux de Paris, lui qui évoluera à domicile. À 22 ans, l'élève de Bob Bowman en Arizona, ancien mentor de Phelps, ambitionnera de tirer profit de sa polyvalence pour se constituer un riche butin mêlant quatre nages, brasse et papillon. Aucun nageur français n'a encore été sacré double champion olympique en individuel. "Il n'y a pas vraiment de limites à ce que je peux faire", estime-t-il.

Valeur sûre de l'équipe de France avec trois médailles en trois JO, Florent Manaudou , 32 ans, espère quant à lui jouer les premiers rôles sur sa distance fétiche du 50 m nage libre après avoir affiché une forme prometteuse aux Championnats de France.

Florent Manaudou © AFP - AGENCE KMSP

🥋 Teddy Riner et Clarisse Agbégnénou

Judoka le plus titré de l'histoire de son sport, Teddy Riner aura 35 ans lors des JO 2024, ce qui ne l'empêche pas de viser à Paris un troisième titre olympique en individuel en +100 kg. À 34 ans, Teddy Riner a été sacré champion du monde de judo pour la 11e fois à Doha au Qatar en mai dernier , soit un peu plus d'un an avant les Jeux olympiques de Paris, malgré une erreur d'arbitrage. Il visera à Paris un troisième titre individuel. Sur la route des Jeux, la principale préoccupation de Teddy Riner, touché par une vilaine blessure à une cheville l'an dernier, concernera son état physique.

Le judo français, qui ambitionne d'être le premier pourvoyeur de médailles à Paris, pourra également compter sur Clarisse Agbégnénou. La judoka a décroché en mai dernier son sixième titre de championne du monde dans la catégorie des moins de 63 kg, onze mois seulement après avoir donné naissance à sa fille Athéna. Son sacre aux championnats du monde de judo à Doha est "de bon augure" à un an des Jeux olympiques et paralympiques de Paris. En 2024, "à la maison, je vais faire mal", prévient-elle, rassurée par cette victoire . Clarisse Agbégnénou va donc profiter de cette année avant les Jeux pour "retravailler sur [sa] force", pour s'"améliorer et être encore une meilleure version [d'elle]-même pour les Jeux à Paris". La double championne olympique estime également manquer "encore un peu de physique", ou en tout cas ne pas avoir retrouvé son physique d'avant son accouchement.

Clarisse Agbégnénou aux JO de Tokyo en 2021. © AFP - HERVIO Jean-Marie

🎽 Décathlon : Kévin Mayer

Déjà double vice-champion olympique (2016 et 2021), le décathlonien est programmé pour décrocher à domicile le titre suprême, lui qui est déjà double champion du monde (2017 et 2022). Recordman du monde de la discipline (9.126 points en 2018), Mayer porte sur ses épaules les attentes d'une timide équipe de France d'athlétisme, dont il est la seule valeur sûre au niveau international. Kevin Mayer portera d'ailleurs la flamme olympique à Montpellier . Une fierté pour le licencié du Montpellier Athletic Méditerrannée Métropole, même s'il porte surtout son regard vers les JO. "Je vous avoue que je ne pense qu'à une chose : être dans les starting blocks au Stade de France en août 2024. Le reste, c'est un peu secondaire. Je suis un sportif et les Jeux sont à la maison, donc je veux déchirer le tartan du Stade de France, car ça va être incroyable avec un public français derrière nous", dépeint le natif d'Argenteuil.

🚴‍♀️ Cyclisme sur piste : Mathilde Gros

Mathilde Gros est l'une des chefs de file de l'équipe de France pour les Championnats du monde de cyclisme sur piste, qui auront lieu du 3 au 9 août à Glasgow, dernier grand rendez-vous avant les Jeux Olympiques de Paris 2024 où les Français voudront briller sur le vélodrome de Saint-Quentin-en-Yvelines, ville-départ de la dernière étape du Tour de France 2023. Aux derniers Mondiaux en octobre dernier, Mathilde Gros, 24 ans, avait décoché une médaille d'or en vitesse individuelle. "Depuis que je suis toute petite, j'ai dit à mon père que je participerai un jour à des JO et que je les gagnerai ! Mon objectif est donc de marquer mon sport, avec mon empreinte, en allant chercher cette belle médaille d'or", a-t-elle confié à franceinfo .

Mathilde Gros est l'une des chefs de file de l'équipe de France. © AFP - SEBASTIEN BOZON

🏀 Basket : Victor Wembanyama

Premier choix de la draft, tombé dans l'escarcelle des chanceux San Antonio Spurs , l'ancienne équipe de Tony Parker, "Wemby", 19 ans et 2,24 m, est la nouvelle coqueluche de la NBA avant même ses débuts à l'automne qui promettent d'être scrutés. Forcément, l'équipe de France de basket, qu'il a intégrée en novembre dernier, compte sur sa nouvelle pépite, mais elle devra faire sans au Mondial 2023 à la fin de l'été. "Un sacrifice nécessaire", justifie le néo-Texan, pour se donner toutes les chances de réussir sa première saison NBA et précisément de performer aux JO 2024. Il y est attendu de pied ferme.

🤸‍♀️ Gymnastique : Mélanie De Jesus Dos Santos

Elle avait failli tout arrêter après des JO 2020 décevants, mais Mélanie De Jesus Dos Santos , 22 ans, quadruple championne d'Europe, a retrouvé le plaisir de la gymnastique en partant s'entraîner aux États-Unis, dans l'équipe de la superstar Simone Biles. La spécialiste de la poutre Marine Boyer ou la récente médaillée mondiale au saut Coline Devillard auront aussi leur mot à dire.

🚲 BMX freestyle : Anthony Jeanjean et Laury Perez

Anthony Jeanjean, 25 ans, originaire de Sérignan (Hérault) est devenu vice-champion du monde lors du Festival international des sports extrêmes à Montpellier au printemps en BMX freestyle park, et triple champion d'Europe (en 2019, 2020 et 2021). Il a glané la médaille d'argent lors des derniers Championnats d'Europe en Pologne. Il fait donc partie des favoris pour cette discipline représentée aux Jeux depuis les JO de Tokyo en 2020. Les compétiteurs partent sur un enchaînement de sauts et de figures, pendant trois minutes. Leur prestation est notée par des juges arbitres en fonction de la technicité des figures réalisées et de l’amplitude. Les épreuves à Paris 2024 se dérouleront à La Concorde.

Laury Perez, 19 ans, également originaire de Sérignan, a remporté la 3e place de BMX freestyle park en Coupe du monde chez les femmes en mai à Montpellier et le bronze aux championnats d'Europe en Pologne en juin.

Laury Perez, 19 ans, est originaire de Sérignan (Hérault). © AFP - CROSNIER Julien

🧗‍♀️ Escalade : Oriane Bertone

Oriane Bertone, 18 ans, fait partie des grands espoirs de l'escalade tricolore. En juin dernier, la grimpeuse, déjà double championne du monde chez les jeunes, a gagné sa toute première médaille d'or en bloc dans le circuit international senior, lors de la Coupe du monde en République tchèque. Elle a coiffé au poteau Janja Garnbret, championne olympique et star de la discipline. Une prouesse très encourageante à un an des JO. Dans cette même épreuve, une autre française, Flavy Cohaut, a décroché le bronze.

🤺 Escrime : Ysaora Thibus et Pauline Ranvier

En escrime, on pourra compter sur l'ultra régulière Ysaora Thibus, championne du monde en fleuret en individuel en 2022 et vice-championne d'Europe par équipe cette année avec notamment Pauline Ranvier. Elle avait remporté l'argent par équipe aux Jeux de Tokyo en 2021, toujours avec sa compatriote Pauline Ranvier.

⚽ Football : Kylian Mbappé ?

Kylian Mbappé a déjà fait savoir qu'il rêvait de porter le maillot bleu aux JO, surtout à Paris . Pour lui, "c'est un rêve d'enfant" et il "en avait parlé dans les contours du contrat avec" le Paris Saint-Germain quand il avait négocié pour prolonger jusqu'en 2024. Sauf que les tractations vont bon train autour de son avenir et de son futur club. Il est d'autant plus difficile d'imaginer le natif de Bondy aux JO de Paris que son calendrier est surchargé, partagé entre l'équipe de France qui sortira de l'Euro 2024, dont la finale se joue le 14 juillet, et la reprise des championnats avec son futur club.