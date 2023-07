JO Paris 2024 : "Une fête spectaculaire, des Jeux qui rendront fiers les Français", promet Tony Estanguet

La course aux préparatifs attaque le dernier virage. Dans 365 jours précisément, se tiendra la cérémonie d'ouverture des Jeux olympiques de Paris 2024 . Le président du comité d'organisation Tony Estanguet était, ce mercredi 26 juillet, l'invité de France Bleu Paris pour faire le point sur les prochaines échéances avant la compétition. Et signe que l'échéance approche, l'ancien athlète est venu en studio avec la future torche olympique. Voici ce qu'il faut retenir de son interview.

La torche olympique présentée

Tony Estanguet est venu dans le studio de France Bleu Paris avec la torche olympique, dont le design a été dévoilé ce mardi. "C'est un symbole très important aux Jeux", a-t-il rappelé. "Souvent, les gens se rappellent des anneaux olympiques, ils se rappellent des médailles olympiques et ils se rappellent de la torche, de cette flamme qui va emmener ramener les JO à la maison.". La flamme olympique arrivera le 8 mai 2024 à Marseille, avant de "lancer cette célébration dans tout notre pays jusqu'au 26 juillet 2024, le jour de la cérémonie d'ouverture", a rappelé Tony Estanguet. Le patron des JO de Paris a rappelé que c'est le designer français Mathieu Lehanneur qui a conçu la torche. On a "une symétrie parfaite pour essayer de faire écho à la parité de Paris 2024 : le même nombre d'athlètes, hommes et femmes, pour la première fois dans l'histoire des Jeux olympiques", a-t-il affirmé. "Et puis aussi, effectivement, l'ambition olympique et paralympique : ce sera la même torche pour les Jeux olympiques et les Jeux paralympiques." Tony Estanguet a ensuite montré les "petites vagues" situées sur la torche "pour faire écho à l'eau, à la Seine, à la cérémonie d'ouverture sur la Seine, notamment, qui devrait aussi marquer cette édition des Jeux". La torche sera produite à 2.000 exemplaires en France.

Tony Estanguet a refusé de dévoiler qui sera le dernier porteur de la flamme olympique. "C'est le secret jusqu'au dernier moment", a-t-il dit. "C'est la surprise de la cérémonie d'ouverture, c'est un des grands moments et on aime bien les surprises", a-t-il éludé.

Tony Estanguet avec la torche olympique dans le studio de France Bleu Paris, ce mercredi. © Radio France - Emilie Defay

Une fête "qui rendra fiers tous les Français"

"Moi, ce que je veux surtout retenir, c'est que ça va être la fête", a affirmé Tony Estanguet. Ça va être la fête comme ça n'a jamais été la fête, on va accueillir le monde entier. Il va y avoir 20 zones de célébrations dans tout Paris qui seront gratuites, il va y avoir des épreuves gratuites. La cérémonie d'ouverture sera gratuite, le marathon sera gratuit, le triathlon dans Paris centre sera gratuit, les épreuves de cyclisme, pour la première fois à la butte Montmartre, seront accessibles gratuitement", a-t-il rappelé. "Il va y avoir des moments de fête incroyables et c'est ça qu'on a envie de partager avec les Parisiens, avec les Franciliens", a-t-il résumé. "Pouvoir vivre les Jeux, c'est une fois tous les 100 ans. La cérémonie d'ouverture s'annonce historique et l'ensemble des célébrations des compétitions au pied de la Tour Eiffel, aux Invalides, au Grand Palais, place de la Concorde, ça s'annonce vraiment des jeux spectaculaires qui, je crois, rendront fiers l'ensemble des Français", a-t-il dit.

"Beaucoup de choses encore à régler" pour la cérémonie d'ouverture sur la Seine

"Beaucoup de choses restent à régler" concernant la cérémonie d'ouverture des Jeux qui aura lieu sur la Seine, a reconnu Tony Estanguet. "Mais on est ravis de l'avancement", a-t-il dit. "C'est inédit, 91 bateaux vont accueillir plus de 200 délégations, 7.000 athlètes vont défiler sur six kilomètres de parcours entre le pont d'Austerlitz et le pont d'Iéna", a rappelé le patron des Jeux.

Pour le public, "La jauge de la cérémonie n'est pas encore définie", a annoncé Tony Estanguet. Interrogé sur le fait que la jauge à 600.000 personnes devrait être revue à la baisse, Tony Estanguet a répondu que "dans tous les cas, l'idée est de s'assurer que ça matche entre les transports, la sécurité, et l'expérience globale, parce que c'est vrai que c'est aussi ça qui est le plus important."

Tony Estanguet veut rassurer sur les transports

Interrogé sur le défi que représentaient les transports au moment des Jeux, Tony Estanguet a répondu : "Ça fait maintenant plusieurs années qu'on travaille sur ce plan de transport, c'est vrai que c'est un défi énorme pour les organisateurs des Jeux olympiques et paralympiques d'accueillir plusieurs millions de personnes, en plus du flot habituel. Mais les dates sont conçues à un moment où il y a moins de monde dans la capitale, entre le 26 juillet et le 11 août, a-t-il rappelé*. Interrogé sur le fiasco de la Ligue des Champions, il a répondu que "Ça n'a rien à voir, parce qu'en fait, nous, ça fait déjà plus trois ans qu'on travaille sur ce dispositif de sécurité et de transport. Ça fait trois ans qu'on sait précisément, jour par jour, site par site, les nombre de spectateurs qui vont se déplacer et qu'on regarde quelle ligne, quel bus, quel système de transport peut être proposé à l'ensemble des spectateurs",* a-t-il affirmé*. "Et franchement, on a un réseau de transports en Ile-de-France qui est quand même très efficace",* a vanté le patron des JO*. "Les représentants du CIO, les délégations internationales qui sont venues il y a quinze jours à Paris et qui ont regardé précisément la carte des transports, sont impressionnés de voir notre réseau de transports",* a-t-il raconté*. "C'est sûr qu'il va être sous tension, c'est sûr qu'il va y avoir du monde",* a-t-il concédé. "Mais globalement, il faut aussi reconnaître qu'on a la chance, comparé à d'autres villes dans le monde, d'avoir un réseau transports en commun qui est quand même très, très efficace", a-t-il insisté.

La galère pour les automobilistes ?

Interrogé sur le fait que la moitié de la ville de paris serait fermée aux voitures pendant la période des Jeux, Tony Estanguet a affirmé que "ce ne sera absolument pas le cas. Les voies réservées pour les athlètes, ce seront des voies qui sont des voies de bus", a-t-il dit, "C'est déjà des voies qui ne sont pas accessibles pour les voitures", a-t-il rappelé, répétant qu'il voulait retenir que les Jeux serraient une fête exceptionnelle.

Encore deux millions de places à vendre

Tony Estanguet a affirmé qu'il restait encore deux millions de places à vendre pour les épreuves des Jeux. "Il reste des places, même si on a déjà vendu 7 millions de places, c'est sans précédent", a-t-il dit. Ces billets seront régulièrement mis en vente sur la plateforme de la billetterie des Jeux.