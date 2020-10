JO Paris 2024 : 16 sites de préparation retenus en Franche-Comté

En Franche-Comté, 16 sites sportifs ont été désignés pour être des centres de préparations aux JO de Paris 2024. Ils sont 11 onze dans le Doubs, 3 dans le Jura, 1 en Haute-Saône, et 1 à Belfort. Reste à convaincre les délégations du monde entier de venir se préparer en Franche-Comté.

Les Jeux Olympiques et Paralympiques ont lieu dans 4 ans, en 2024. Dès maintenant, côté préparatifs, on s'active dans les coulisses. Les centres de préparations aux Jeux, les CPJ, ont été désignés. Ce sont dans ces complexes sportifs que les différentes équipes viendront s'entraîner. Ils sont 414 à avoir été pré-sélectionnés partout en France sur 750 candidatures. Parmi eux, un peu plus d'une quinzaine de centres sportifs franc-comtois ont été retenus.

Dans le Doubs

Onze complexes sportifs ont été choisis, principalement dans l'agglomération de Besançon :

Le Palais des sports par exemple, pour le handball ou la lutte.

par exemple, pour le handball ou la lutte. Le Gymnase de la Malcombe , et sa salle d'haltérophilie.

, et sa salle d'haltérophilie. La piste BMX Rosemont pour la BMX Race.

pour la BMX Race. Le pôle sportif des Montboucons pour le cyclisme sur route olympique et paralympique, le judo olympique et paralympique, le VTT XCO.

pour le cyclisme sur route olympique et paralympique, le judo olympique et paralympique, le VTT XCO. Le gymnase des Montboucons pour le basket ball, le basket-ball fauteuil, rugby fauteuil.

pour le basket ball, le basket-ball fauteuil, rugby fauteuil. La salle de gymnastique la Saint-Claude pour la gymnastique artistique et rythmique.

pour la gymnastique artistique et rythmique. Le Stade des Orchamps pour le rugby à 7.

pour le rugby à 7. L'Université des Sports pour le triathlon olympique et paralympique.

pour le triathlon olympique et paralympique. Le Stade d'athlétisme Léo Lagrange.

A Montbéliard :

Au centre sportif , pour le badminton olympique, le beach volleyball, l'escrime fauteuil, le football, le handball, le judo olympique et paralympique, le volleyball.

, pour le badminton olympique, le beach volleyball, l'escrime fauteuil, le football, le handball, le judo olympique et paralympique, le volleyball. Le Stade d'athlétisme pour l'athlétisme olympique.

Et un dans le Territoire de Belfort :

A Belfort, pour l'athlétisme, Athlétisme paralympique, badminton olympique, boxe, canoë-Kayak sprint, handball, paracanoë, volleyball, volleyball assis.

Dans le Jura

Dans le Jura, trois sites sélectionnés :

Le centre sportif de Bellecin pour l'aviron olympique et paralympique, le basketball et basketball fauteuil, canoé-kayak sprint, handball, le judo olympique et paralympique, paracanoé, le tennis de table olympique et paralympique, le VTT XCO.

pour l'aviron olympique et paralympique, le basketball et basketball fauteuil, canoé-kayak sprint, handball, le judo olympique et paralympique, paracanoé, le tennis de table olympique et paralympique, le VTT XCO. Dole pour l'athlétisme olympique, paralympique, mais aussi du badminton, football, handball, triathlon et volley-ball.

pour l'athlétisme olympique, paralympique, mais aussi du badminton, football, handball, triathlon et volley-ball. Morez pour le tir olympique et paralympique.Haute-Saône.

En Haute-Saône

Luxeuil pour le basketball, basketball fauteuil, cyclisme sur route OLY, cyclisme sur route PARA, handball.

La campagne commence pour les centres sportifs

Une fois retenus, tous ces centres sportifs franc comtois vont devoir faire campagne. Ce n'est par parce qu'ils ont été sélectionnés, qu'ils sont assurés de recevoir les athlètes.

Il va donc falloir convaincre les délégations du monde entier de choisir la Franche-Comté : convaincre les Américains par exemple de venir s'entraîner à Bellecin par exemple, qu'il y a bien tous les équipements et tout le nécessaire point de vue logistique.

L'enjeu est gros pour tous ces sites : accueillir des athlètes reste un coup de publicité, et ça a aussi des retombées économiques.