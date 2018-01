Vittel, France

Paris 2024, c’est déjà demain. Pour être au rendez-vous, la ville de Vittel planche sur un document où seront répertoriés les nombreux atouts qu’elle possède. L’objectif est de séduire le ministère des sports et le futur comité d’organisation olympique pour décrocher un label qui lui donnera le droit de recevoir les délégations : «c’est une étape importante car elle nous donnera davantage de crédibilité pour présenter le centre de préparation olympique (CPO) de Vittel aux différentes fédérations pour que leurs athlètes viennent se préparer avant et pendant les JO, indique Christophe Morin directeur du CPO. Pour cela, nous souhaitons présenter un projet collectif avec le concours du département des Vosges mais aussi de la ville d’Épinal qui possède un magnifique plan d’eau pour le Kayak et La Bresse pour ses parcours VTT.»

Vittel est une terre d’accueil pour tous les sports

Depuis 1972, la ville de Vittel possède un crédit certain pour sa capacité à organiser des compétitions et surtout à recevoir des athlètes de tous niveaux. Mais cette expérience est aussi reconnue par les équipes et les sportifs de haut niveau qui en font une étape incontournable pour leur préparation olympique : «sur chaque olympiade, Vittel a toujours accueilli des équipes. Avec un moment phare en 2000, où 75% de la délégation France était chez nous pour préparer les JO de Sydney. Les athlètes viennent à Vittel car nos installations sportives sont de qualité et régulièrement remises au goût du jour. De plus, nous avons les thermes qui sont importantes pour aider à la récupération des sportifs, insiste Christophe Morin»

Si, sur le terrain du sport, Vittel est à la hauteur, la ville devra maintenant se pencher avec les gérants des établissements hôteliers sur les infrastructures hôtelières. Un domaine où il reste beaucoup à faire.