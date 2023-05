JO Paris: 35,000 forces de l'ordre mobilisées pour la cérémonie d'ouverture

Ils seront 35,000 forces de l'ordre réquisitionnées pour assurer la sécurité pendant la cérémonie d'ouverture, le 26 juillet 2024 à Paris à 20h24 pour une durée de trois heures. La cérémonie qui se déroulera au niveau de la Seine pour un format inédit devrait présenter "un défi artistique, d'organisation et de sécurité", a déclaré la maire de Paris, Anne Hidalgo, lors d'une conférence de presse sur le protocole de sécurité des Jeux Olympiques ce mardi.

"Plusieurs centaines de milliers de personnes" pourront participer à la cérémonie selon le ministre de l'Intérieur Gérald Darmanin avant d'ajouter "cela dépendra du temps, de la publicité que vous en faites".

600,000 spectateurs seraient attendus dont 400,000 places gratuites d'après plusieurs sources politiques et policières rapportées à l'AFP. La ministre des Sports, Amélie Oudéa-Castéra, avait évoqué un chiffre "autour de 400,000" la semaine dernière alors que le chiffre de base annoncé était de 500,000 places gratuites. Face à cet afflux, la présidente de la région Île-de-France, Valérie Pécresse a demandé une baisse de cette jauge, craignant que les transports ne puissent supporter tout le monde.

L'accès se fera au niveau des quais de la Seine pour suivre un parcours de six kilomètres. Les quais hauts seront libres d'accès tandis que les quais bas seront réservés aux 100,000 spectateurs qui auront acheté leur billet.

Pour assister gratuitement au défilé, il faudra s'inscrire sur une billetterie qui sera gérée par le ministère de l'Intérieur qui va aussi la "financer" a indiqué Gérald Darmanin.

Interrogé sur le coût global de la sécurisation, Gérald Darmanin a indiqué que cela coûtera "200 millions d'euros".

"Pour que la fête soit belle (...), il faut bien sûr garantir la sécurité", indique la maire de Paris, avec l'aide de 35,000 forces de sécurité intérieure, en plus des agents de sécurité privée et des policiers municipaux. 400 caméras supplémentaires seront installées à Paris pour en atteindre 4,400, a révélé le ministre de l'Intérieur et un million d'euros seront destinées à des caméras à Saint-Denis.

Quelque 2,800 gardiens de la paix seront affectés d'ici 2024 en agglomération parisienne et le ministre a précisé qu'il ajoutait "5 unités de forces mobiles" au préfet de police "à la fin de ce mois d'août

Un périmètre "anti-terroriste" sera mis en place et une trentaine de bateaux seront mobilisés pour la parade navale, a ajouté le ministre de l'Intérieur Gérald Darmanin. Le défilé de 115 bateaux sur la Seine se finira devant le Trocadéro et au pied de la Tour Eiffel.